Škodovka narazila do zvodidiel a autobusu, zahynuli vodič a spolujazdkyňa (foto)

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tragická predvianočná nehoda sa stala 23. decembra krátko pred 18:00 na ceste I/19 v smere od horského prechodu Dargov k obci Dargov.Auto, ktoré viedol 49-ročný Ukrajinec, sa z doposiaľ nezistených príčin stalo nestabilným, prešlo do protismeru, kde počas rotácie v ľavom pruhu najprv narazilo do zvodidiel, a potom do prednej časti medzimestského autobusu, ktorý v tom čase smeroval od obce Dargov na Košice.Po zrážke auto zostalo stáť v priekope. Vo vozidle sa okrem vodiča na sedadle spolujazdca nachádzala aj 34-ročná spolujazdkyňa. Obaja pasažieri utrpeli pri dopravnej nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli. V tlačovej správe o tom informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.K zraneniu vodiča autobusu ani cestujúcich, nachádzajúcich sa v ňom, nedošlo. Dychová skúška vodiča autobusu bola negatívna. To, či pred jazdou požil alkohol alebo iné omamné látky vodič Škody Octavia, bude zisťované pri pitve.Celková predbežná škoda bola vyčíslená na takmer 17-tisíc eur. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.„Presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, no i miera zavinenia jej účastníkov bude predmetom ďalšieho vyšetrovania trebišovských dopravných policajtov aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, ktorý bol prítomný na mieste dopravnej nehody už v čase jej dokumentovania," uzavrela Ivanová.