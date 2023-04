Dobré správy pre pivných „fajnšmekrov“ – najviac slovenských remeselných pív a nápojov nájdete práve teraz v Kauflande

Remeselné pivá Slovákom chutia

Až 100 špeciálov pod jednou strechou

Tohtoročné novinky od slovenských výrobcov

24.4.2023 (SITA.sk) - Od pondelka 24. apríla 2023 sa zákazníci môžu tešiť na najširšiu ponuku remeselných špeciálov spomedzi reťazcov, ktorá ich čaká vo všetkých 75 predajniach po celom Slovensku. Tohtoročnou novinkou je rozšírenie sortimentu o populárne cidre a nealkoholické remeselné limonády.Šikovných pivovarníkov na našom trhu nestále pribúda, no dostať sa k ich pivným špeciálom nie je vôbec jednoduché. V klasickom obchode väčšina z nich nie je dostupná, na návštevu regionálnych pivovarov zase neostáva dostatok času.Aby si remeselný craft z Lučenca, Trnavy, Liptovského Mikuláša či Popradu mohli vychutnať úplne všetci, a to kedykoľvek a kdekoľvek sa im zažiada, Kaufland spolu s 26 menšími i väčšími pivovarníkmi opäť prináša špeciálne označenú vitrínu. Do spolupráce sa tento rok zapojili aj 3 výrobcovia slovenských remeselných nápojov, medzi ktoré patria nealkoholické sýtené nápoje v bio kvalite s obsahom ovocných štiav, energetické drinky s kofeínom a tiež cidre.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Reťazec s remeselnými pivovarmi spolupracuje už do roku 2021. Aby im situáciu čo najviac uľahčil, podmienky spolupráce sú s každým dodávateľom nastavené individuálne, a to s ohľadom na ich veľkosť či lokalitu, v ktorej pôsobia. Z tohto dôvodu sa môže stať, že niektoré značky budú dostupné iba vo vybraných predajniach.Remeselné pivá zaujali svojou horkosťou a špeciálnymi príchuťami, ako aj individuálnym prístupom skúsených sládkov. Dôkazom, že pivné špeciály Slovákom skutočne chutia, je vyše 115 000 litrov piva, predaných počas minuloročnej pivnej akcie v Kauflande.vysvetľuje Juraj Knapec, výrobca piva Vŕšky a dodáva:Veľkej obľube sa v súčasnosti tešia aj sýtené remeselné limonády v bio kvalite s obsahom ovocných štiav či energetické nápoje s kofeínom, ktoré v sebe spájajú klasické chute s modernými postupmi výroby. Spolu s osviežujúcimi cidrami rozšírili aktuálny pivný sortiment v Kauflande.hovorí Gabriel Oprendek, Opre' Cidery s.r.o.Nepremeškajte príležitosť objaviť vaše obľúbené remeselné pivá i nápoje v rámci bežného nákupu v celej predajnej sieti Kaufland už dnes - zároveň tak podporíte slovenských výrobcov.Informačný servis