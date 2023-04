Borrell je pobúrený z výrokov čínskeho veľvyslanca o bývalých sovietskych krajinách a Kryme

Vyjadrenia o Kryme

Pobaltské štáty neveria Číne

24.4.2023 - Výroky čínskeho veľvyslanca vo Francúzsku Lu Ša-jieho o postavení postsovietskych krajín sú neprijateľné. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter sa tak vyjadril šéf diplomacie Európskej únie (EÚ) Josep Borrell . Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Neprijateľné výroky čínskeho veľvyslanca vo Francúzsku spochybňujúce suverenitu krajín, ktoré sa stali nezávislými po zániku Sovietskeho zväzu v roku 1991. EÚ sa môže len domnievať, že tieto vyhlásenia nepredstavujú oficiálnu politiku Číny," uviedol Borrell.Čínsky veľvyslanec vo Francúzsku Lu Ša-jie v rozhovore uviedol, že bývalým sovietskym republikám chýba účinný štatút v medzinárodnom práve, pričom konkrétne argumentoval tým, že „neexistuje žiadna medzinárodná dohoda, ktorá by ich štatútu dala obsah".Na otázku, či si myslí, že Krym je ukrajinský, odpovedal, že to závisí od toho „ako vidíte problém" a dodal, že to „nie je také jednoduché". Čínsky diplomat tiež povedal, že Krym „bol ruský na začiatku", ale nešpecifikoval, čo myslí začiatkom.Ukrajinský veľvyslanec vo Francúzsku Vadym Omelčenko reagoval, že buď má veľvyslanec zjavné problémy s chápaním geografie alebo sú takéto vyhlásenia v rozpore s pozíciou čínskeho hlavného mesta pokiaľ ide o úsilie o obnovenie mieru na Ukrajine na základe medzinárodného práva a cieľov a zásad Charty OSN Estónske ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s vyjadreniami predvolá čínskeho veľvyslanca v krajine, litovský šéf diplomacie Gabrielius Landsbergis poznamenal, že práve takéto výroky sú dôvodom, prečo Pobaltské štáty neveria Číne ako „mediátorovi“ v súvislosti s vojnou na Ukrajine a Francúzsko vyjadrilo nad výrokmi veľvyslanca znepokojenie.