Dobré správy pred štartom sezóny F1, testy na koronavírus neodhalili žiadny pozitívny prípad

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako štyri tisícky testov na prítomnosť koronavírusu počas ostatného týždňa neodhalili v prostredí motoristickej formuly 1 žiadny pozitívny prípad. Pred nedeľňajším oneskoreným zahájením tohtoročného seriálu v rakúskom Spielbergu to znamená pozitívne správy."Kráľovná motošportu" pre pandémiu koronavírusu zažije tohtosezónnu premiéru až na nedeľňajšej VC Rakúska, keď predtým museli pre neočakávanú situáciu zrušiť alebo posunúť viacero podujatí v pôvodnom kalendári.Pred VC na okruhu v Spielbergu platia mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Každý, kto chce vstúpiť do areálu, musí mať negatívny test na koronavírus. Vzťahuje sa to na všetkých - od samotných pretekárov po členov tímu, obsluhu trate aj zástupcov médií. Všetci zúčastnení musia priamo na mieste každých päť dní podstúpiť nové testovanie."Môžeme potvrdiť, že v období od 26. júna do 2. júla sme urobili celkom 4032 testov, u nikoho sme nezistili prítomnosť COVID-19," uvádza sa vo vyhlásení F1.V zredukovanom kalendári tohtoročnej sezóny momentálne figuruje osem pretekov, všetky na európskom kontinente. V Spielbergu sa bude súťažiť aj o týždeň, rovnako dve veľké ceny sa majú odjazdiť začiatkom augusta aj na okruhu v britskom Silverstone.Prezident Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Jean Todt v sobotu vyslovil nádej, že v aktuálnom ročníku sa napokon podarí zorganizovať 15-18 pretekov z pôvodných 22, pričom sezóna by mohla finišovať v decembri v Bahrajne a Spojených arabských emirátoch."Viac informácií budem vedieť poskytnúť čoskoro," tajomne skonštatoval Todt.