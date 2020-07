Prvý nakazený hráč NBA Gobert si prešiel neľahkým obdobím, chce za tým urobiť hrubú čiaru

Gobert nakazil aj spoluhráča

Nepríjemné správy od fanúšikov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Počas nedávnych mesiacov dostával basketbalista tímu zámorskej NBA Utah Jazz Rudy Gobert desiatky nenávistných a škodoradostných správ.V marci sa v čase začiatku masívneho šírenia koronavírusu stal prvým nakazeným hráčom v NBA, pričom ešte niekoľko hodín predtým na túto tému žartoval. Na tlačovej konferencii sa Gobert dotýkal mikrofónov a diktafónov novinárov s cieľom urobiť si zábavu zo šírenia vírusu.Za tým všetkým by však najradšej urobil hrubú čiaru a snaží sa myslieť iba na to, kedy opäť bude môcť v súťažnom stretnutí vybehnúť na palubovku."Mám radosť, že znova trénujeme. Osobne som pripravený na reštart súťaže a chcem sa pokúsiť vyhrať súťaž. Vnímam to ako môj cieľ. Aby som bol úprimný, po všetkom, čím sme si všetci v tíme prešli po ľudskej stránke, by to bol skvelý návrat," poznamenal 28-ročný Francúz.Gobert sa počas svojho ochorenia priznal, že na pár dní stratil chuť a čuch. Okrem toho nakazil svojho spoluhráča Donovana Mitchella Ten povedal, že mal na Francúza ťažké srdce a potreboval chvíľu na to, aby "vychladol". V médiách sa následne objavili správy o rozvrátení priateľstva medzi spomenutými hráčmi a lídrami tímu Utah Jazz."Nikdy to nebude dokonalé," dodal Gobert na margo vzťahu s Mitchellom. Druhý menovaný vzápätí podotkol, že už spolu vychádzajú dobre.Dvojnásobný najlepšie brániaci hráč v NBA Gobert priznal, že v priebehu prestávky v profilige mu nebolo ľahko. Zvlášť po tom, ako mu chodievali nepríjemné správy od basketbalových priaznivcov."Keď vás celý svet odsudzuje, vyhráža sa vám a posiela mnoho negatívnej energie, pre človeka to nie je ľahké. Ľudia niekedy vnímajú záležitosti aj podľa úplnej maličkosti, stačí jedna fotografia, video, rozhovor či akcia v zápase... Nedokážem ovplyvniť, ako ma budú ľudia vnímať, ale budem sa snažiť ovládať svoje konanie," skonštatoval Rudy Gobert.