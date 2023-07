Dobrovodský mal byť na Dúhovom Pride a za práva menšín sa postaviť verejne, kritizuje Rigó

22.7.2023 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv sa za práva menšín má postaviť verejne. Vyjadril sa na sociálnej sieti bývalý štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó (Modrí, Most-Híd) na adresu ombudsmana Róberta Dobrovodského a v súvislosti so sobotným podujatím„Ľuboša Blahu po jeho politickom prerode by na bratislavskom Dúhovom pochode nikto nehľadal, ale nad neprítomnosťou ombudsmana príslušníci všetkých menšín by sa určite mali zamyslieť,“ uviedol Rigó.Verejný ochranca práv Dobrovodský po svojom zvolení hovoril o tom, že chce ostať neutrálny, ale podľa Rigóa skôr ide o nepochopenie úlohy inštitútu, ktorý zastáva. „Škoda, že v sobotu ostane doma a nepokračuje v tradíciách a postojoch svojich predchodkýň Jany Dubovcovej a Márie Patakyovej,“ napísal bývalý štátny tajomník.Obidve dámy boli podľa neho ochrankyňami všetkých, aj tých najzraniteľnejších, čoho prejavom bola aj ich účasť na Dúhovom Pride. „Verejný ochranca práv sa za práva menšín má postaviť verejne. Po dvojnásobnej vražde na Zámockej ulici v Bratislave podpora účastníkov dnešného pochodu verejným ochrancom práv by mala byť samozrejmosťou,“ dodal na záver Rigó.