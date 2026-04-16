Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Dobrovodský navrhuje zmeny na posilnenie rovnosti volebného práva, obrátil sa na poslancov parlamentu
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa obrátil na poslankyne a poslancov národnej rady s návrhmi legislatívnych zmien, ktoré ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa obrátil na poslankyne a poslancov národnej rady s návrhmi legislatívnych zmien, ktoré majú posilniť rovnosť volebného práva v komunálnych a regionálnych voľbách. Podnet vychádza z rozsiahleho prieskumu, ktorý verejný ochranca práv realizoval v uplynulom roku v samosprávach.
Zameral sa na spôsob určovania volebných obvodov a ich súlad s princípmi vyplývajúcimi z Ústavy SR. Zistenia podľa ombudsmana poukázali na závažné systémové nedostatky.
Vo väčšine prípadov dochádzalo k porušovaniu princípu rovnosti volebného práva, keď hlasy voličov v jednotlivých volebných obvodoch nemali rovnakú váhu. V niektorých prípadoch boli rozdiely aj niekoľkonásobné, čo podľa neho priamo ovplyvňuje spravodlivosť volebnej súťaže.
„Na základe výsledkov prieskumu som sa rozhodol obrátiť na poslankyne a poslancov parlamentu s konkrétnymi návrhmi legislatívnych zmien, ktoré majú odstrániť identifikované nedostatky a zabezpečiť rovnosť hlasov všetkých voličov,“ uviedol Dobrovodský.
Navrhované opatrenia zahŕňajú najmä spresnenie pravidiel pre určovanie volebných obvodov. Po novom by malo byť jednoznačne stanovené, že na jedného poslanca má pripadať približne rovnaký počet obyvateľov.
Hoci takýto výklad už dlhodobo potvrdzuje aj Ústavný súd SR, samosprávy ho podľa zistení často nedodržiavajú. Navrhované zmeny tiež smerujú k tomu, aby určovanie volebných obvodov prebiehalo v dostatočnom časovom predstihu.
Po novom by obce a samosprávne kraje mali mať povinnosť určiť a zverejniť volebné obvody najneskôr jeden rok pred skončením
volebného obdobia. Cieľom je umožniť dôslednú kontrolu zákonnosti a prípadnú nápravu ešte pred konaním volieb.
Ombudsman zároveň navrhuje skrátiť lehotu na rozhodovanie o proteste prokurátora proti uzneseniu o vytvorení volebných obvodov zo súčasných 60 dní na 15 dní. Zmeny sa majú dotknúť aj správneho súdnictva – zaviesť by sa mali kratšie lehoty na podanie žalôb aj rozhodovanie súdov, ktoré by mali konať v zrýchlenom režime.
Podľa Dobrovodského ide o ucelený systém opatrení, ktorý kombinuje jasné pravidlá s efektívnou kontrolou zo strany prokuratúry a súdov. Cieľom je zabezpečiť, aby každý hlas voliča mal rovnakú váhu a nedochádzalo k deformáciám volebnej súťaže.
„Navrhované opatrenia majú potenciál výrazne zvýšiť úroveň ochrany volebného práva a zabezpečiť spravodlivejšie podmienky pre všetkých voličov aj kandidátov,“ dodal verejný ochranca práv.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský navrhuje zmeny na posilnenie rovnosti volebného práva, obrátil sa na poslancov parlamentu © SITA Všetky práva vyhradené.
Incident s použitými injekčnými striekačkami v škôlke rieši polícia ako prečin ublíženia na zdraví
Britská ekonomika vo februári prekonala očakávania, HDP vzrástol o 0,5 percenta
