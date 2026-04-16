Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dana, Danica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. apríla 2026

Incident s použitými injekčnými striekačkami v škôlke rieši polícia ako prečin ublíženia na zdraví


Vyšetrovateľ galantskej kriminálnej polície začal v súvislosti s incidentom v predškolskom zariadení v Seredi trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Podľa dostupných informácií dve deti ...



Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ galantskej kriminálnej polície začal v súvislosti s incidentom v predškolskom zariadení v Seredi trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.


Podľa dostupných informácií dve deti v materskej škole v stredu ráno dopichali iné deti použitými injekčnými ihlami. Deti boli bodnuté do rúk, nôh a aj do iných častí tela.

„Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony v rámci prípravného konania, za účelom riadneho objasnia všetkých okolností prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce konanie a citlivosť prípadu polícia nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave.

Ľútosť nad touto udalosťou vyjadrilo už v stredu aj vedenie mesta Sereď, ktoré deklarovalo plnú súčinnosť pri jej objasňovaní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Incident s použitými injekčnými striekačkami v škôlke rieši polícia ako prečin ublíženia na zdraví © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 