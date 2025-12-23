|
Utorok 23.12.2025
23. decembra 2025
Dobrovodský rieši ročne stovky podnetov z väzníc, odsúdení sa sťažujú na zdravotnú starostlivosť aj vysoké ceny v bufetoch
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský rieši ročne 150 až 200 podnetov od osôb vo výkone trestu alebo väzby. Ako povedal v
23.12.2025 (SITA.sk)
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský rieši ročne 150 až 200 podnetov od osôb vo výkone trestu alebo väzby. Ako povedal v rozhovore pre SITA, najčastejšie ide o sťažnosti na zdravotnú starostlivosť, najmä dlhé čakacie doby a nedostupnosť špecialistov.
Z aktuálneho nastavenia systému podľa neho vyplýva, že odsúdení nemajú možnosť aktívne ovplyvniť svoje umiestnenie, čo vedie k veľkému množstvu žiadostí o premiestnenie ročne. „V systéme chýba spravodlivý mechanizmus, ktorý by zabezpečil rovnaký prístup a predvídateľnosť rozhodovania. Prijatá novela zákona o výkone trestu odňatia slobody by však mala pomôcť, pretože predpokladá umiestnenie odsúdeného (okrem ďalších kritérií) aj na základe jeho preferencie," uviedol ombudsman.
V súvislosti s väzobným stíhaním verejný ochranca práv pripomína, že v štandardnom režime obvinení trávia väčšinu dňa, teda 23 hodín v celách s obmedzeným prístupom k aktivitám.
„Táto prax nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi, a preto bola identifikovaná potreba rozšírenia ponuky aktivít, najmä pre ženy a osoby so psychickými ťažkosťami. Obvinené osoby v kolúznej väzbe, vzhľadom na zvýšenú mieru izolácie a obmedzený kontakt s vonkajším svetom, si vyžadujú osobitnú pozornosť a prístup," dodal Dobrovodský.
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský rieši ročne stovky podnetov z väzníc, odsúdení sa sťažujú na zdravotnú starostlivosť aj vysoké ceny v bufetoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Odsúdení upozorňujú na nízke zárobky a psychickú záťaž
Väzobne stíhaní trávia väčšinu dňa v celách
V súvislosti s väzobným stíhaním verejný ochranca práv pripomína, že v štandardnom režime obvinení trávia väčšinu dňa, teda 23 hodín v celách s obmedzeným prístupom k aktivitám.
„Táto prax nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi, a preto bola identifikovaná potreba rozšírenia ponuky aktivít, najmä pre ženy a osoby so psychickými ťažkosťami. Obvinené osoby v kolúznej väzbe, vzhľadom na zvýšenú mieru izolácie a obmedzený kontakt s vonkajším svetom, si vyžadujú osobitnú pozornosť a prístup," dodal Dobrovodský.
>>>> Celý rozhovor s Róbertom Dobrovodským
