23. decembra 2025
Meniny má Nadežda
Archív správ
|Denník - Správy
23. decembra 2025
Pellegrini neplánuje vetovať novelu Trestného zákona ako celok, pri rozhodovaní si vyberie z dvoch variantov
Prezident Peter Pellegrini neplánuje vrátiť najnovšiu novelu Trestného zákona ako celok do parlamentu. Ako povedal pre médiá, vo ...
23.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini neplánuje vrátiť najnovšiu novelu Trestného zákona ako celok do parlamentu. Ako povedal pre médiá, vo veci urobí rozhodnutie ešte v utorok, pričom si vyberie z dvoch variantov.
Buď sa stotožní so znením novely ako ho navrhla vláda, prípadne ju vráti po dohode s odborníkmi na vyprecizovanie pojmov. "Sú len dve tieto varianty. Un block veto nemám v pláne spraviť," zdôraznil Pellegrini.
Národná rada ešte 11. decembra schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Prezident Peter Pellegrini následne uviedol, že vo veci novely a prípadného veta sa bude radiť s odborníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini neplánuje vetovať novelu Trestného zákona ako celok, pri rozhodovaní si vyberie z dvoch variantov © SITA Všetky práva vyhradené.
