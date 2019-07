Dobrovoľní hasiči sa v obci Baďan starajú aj o zalievanie záhonov

Na snímke požiarnu zbrojnicu v obci Baďan budú od augusta vďaka dotácii opravovať. Baďan, 14. júla 2019. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Na snímke požiarna zbrojnica v Klastave má zachovanú aj vežičku na sušenie hadíc Klastava, 14. júla 2019. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baďan 14. júla (TASR) - Dobrovoľných hasičov z maličkej obce Baďan neďaleko Banskej Štiavnice možno stretnúť vo svojom aute nielen počas mimoriadnych udalostí či početných cestách na hasičské súťaže, ale aj pri polievaní obecných záhonov počas horúcich letných dní.uviedla pre TASR starostka a zároveň dlhoročná bývalá predsedníčka miestneho dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Ľubica Kuková.Na DHZ je patrične hrdá, podľa jej slov sa môže na svojich hasičov spoľahnúť nielen počas mimoriadnych udalostí. Pomáhajú pri organizácii obecných podujatí a dobré meno robia obci aj na hasičských súťažiach. Mladí chlapci, ktorí aktuálne zbor tvoria, sú podľa nej veľmi ambiciózni a ocenenia zo športových súťaží im pribúdajú jedna radosť.Dobrovoľné hasičské zbory obcí Baďan a Klastava, ktorá je v súčasnosti už časťou obce, majú dlhoročnú tradíciu. Ich prvé organizácie sa datujú od 30. rokoch 20. storočia. V súčasnosti má miestny DHZ 24 členov. Podľa starostky ide väčšinou o mladých mužov do 30 rokov a niekoľko vyslúžilých dobrovoľných hasičov.priblížila Kuková. Avšak dnes sú podľa jej slov chlapci akční a vyhrávajú veľa súťaží. O ich zanietenosti svedčí aj to, že si pre potreby súťaží kúpili za vlastné prostriedky novú modernú striekačku.DHZ v obci Baďan tvoria väčšinou muži, jedine starostka bola donedávna dlhoročnou členkou a zároveň predsedníčkou zboru. Tento rok sa do radov miestnych dobrovoľníkov pridala ďalšia žena, ktorá prebrala vedenie zboru.Dedina má dve požiarne zbrojnice, jednu v Baďane a druhú v Klastave. Tú prvú budú od augusta vďaka dotácii opravovať. Podľa Kukovej by však chceli opraviť aj požiarnu zbrojnicu v Klastave, ktorá je staršia. Zaujímavá je aj tým, že má zachovanú vežičku na sušenie hadíc. Tú by chceli pri obnove zachovať. Pri svojej práci využívajú dobrovoľní hasiči požiarne vozidlo Iveco, k dispozícii majú aj protipovodňový vozík a hasičské striekačky.