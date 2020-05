Dobrovoľní hasiči vo viacerých obciach dostanú hasičské autá, bezplatne ich môžu využívať do 2022

Ochrana pred požiarmi

Výpožička aj opravy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dobrovoľní hasiči vo viacerých obciach Slovenska budú môcť bezplatne využívať hasičské vozidlá, ktoré im poskytlo ministerstvo vnútra Ako sa ďalej uvádza v zmluvách zverejnených na Centrálnom registri zmlúv, do bezplatného užívania totiž dostanú dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v podobe cisternových striekačiek Iveco Cas 15 aj s príslušenstvom. Podľa zmlúv môžu dobrovoľné zbory obcí zapožičané hasičské autá využívať do konca júna 2022.„Účelom výpožičky je užívanie predmetu výpožičky na zabezpečenie plnenia úloh obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane súťaží v hasičskom športe, ktoré sú súčasťou odbornej prípravy," uvádza sa v zmluvách.Vozidlá na tieto účely budú môcť konkrétne využiť napríklad mesto Nová Baňa alebo obce Čierny Balog, Litava, Drábsko, Cerovo, Čekovce, Osrblie, Badín, Lackov, Ďurčiná, Krpeľany, Pitelová alebo Senohrad.Na Slovensku je podľa údajov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 2 357 dobrovoľných hasičských zborov s približne 90 000 členmi. Ministerstvo vnútra dobrovoľným hasičským združeniam okrem finančných dotácií poskytuje aj prebytočnú techniku, prípadne vynovuje tú, ktorou už združenia disponujú.Medzi úlohy, ktoré plnia dobrovoľné hasičské združenia patrí zásahová činnosť, technická pomoc, protipožiarna prevencia, výchova detí a mládeže, civilná ochrana obyvateľstva alebo na zveľaďovanie dedičstva a histórie požiarnej ochrany.