Koalícia by sa nezlomila, ak by Podmanický vstúpil do klubu Sme rodina, myslí si politológ Eštok

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ján Podmanický vstúpil do poslaneckého klubu hnutia Sme rodina, nebol by to pravdepodobne moment, na ktorom by sa koalícia „lámala“. Pre agentúru SITA to uviedolz Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok.Predseda hnutia Sme rodina a šéf zákonodarného orgánu Boris Kollár totiž podľa neho drží v rukách kľúč pre samotnú existenciu vládnej koalície, „čo mu dáva silu sa v tejto veci rozhodnúť samostatne“.Bývalý člen opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ján Podmanický vystúpil zo strany po kritike od jej vrcholných predstaviteľov za vytvorenie hodnotovej platformy konzervatívcov s ďalšími poslancami Mariánom Kérym (Smer-SD), Tomášom Tarabom a Filipom Kuffom (KDŽP). Podmanický v súčasnosti pôsobí v parlamente ako nezaradený poslanec. Kollár sa tento týždeň vyjadril, že by nad Podmanickým „nelámal palicu“.„Ak by Ján Podmanický vstúpil do poslaneckého klubu Sme rodina, čo nevyzerá byť aktuálne, nebol by to pravdepodobne moment, na ktorom by sa koalícia lámala. Vychádzam zo skúsenosti, že na kandidátke Sme rodina sa už jeden kontroverzný odídenec zo Smeru-SD do parlamentu dostal, konkrétne pán poslanec Martin Borguľa. Aj napriek výhradám, nebolo cítiť zo strany koaličných strán na hnutie Sme rodina v tejto veci silnejší tlak,“ ozrejmilPodmanického zbližovanie so skupinou poslancov, ktorí sú členmi strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita a do parlamentu sa dostali na kandidačnej listine Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, prípadné sympatie Borisa Kollára k jeho osobe vníma skôr ako „zloženie dlhoročnej masky pána poslanca ako štandardného ľavicového politika“. Istý druh spolupráce hnutia Sme rodina s týmto, už nezaradeným poslancom, sa podľa jeho slov tomuto zoskupeniu „priam núka“.Kollár je vo všeobecnosti známy svojou zmierlivejšou komunikáciou voči predstaviteľom Smeru-SD. V pléne im viackrát poďakoval za podporu vládnych zákonov, komunikáciu s podpredsedom strany a NR SR Petrom Pellegrinim označil za dobrú a konštruktívnu. Dokonca mu povolil, že ak bude chcieť Smer-SD zvolať poslanecké grémium, môže tak vždy urobiť aj v mene poslaneckého klubu Sme rodina.Poslancom parlamentu za jeho hnutie je aj bývalý člen Smeru-SD Martin Borguľa. Eštok zdôraznil, že hnutie Sme rodina je zo súčasných parlamentných zoskupení najsilnejším z pohľadu svojho koaličného potenciálu. „Ide o veľkú silu a výhodu pre toto hnutie do budúcnosti, pretože mu to dáva vysokú šancu byť súčasťou vlády v rôznom zložení. O toto postavenie Boris Kollár určite nebude chcieť prísť,“ vysvetlil.podotkol, že v mnohých otázkach nachádza Sme rodina viac spoločného so stranou Smerom-SD, ako so svojimi koaličnými partnermi. „Spolupráca s rôznymi osobami, ktoré sú blízke skôr Smeru dnes ešte stále otvára dvere a ponúka know how, ako vyťažiť čo najviac z aktuálneho postavenia hnutia. Možno preto je niekedy Sme rodina označované ako piata kolóna Smeru v koalícii,“ myslí si Eštok.V zmierlivom prístupe Kollárovho hnutia, či už k opozícii, ale napríklad aj do vnútra koalície pri sporoch, ktoré sa objavili, vidí zaujímavú stratégiu.„Snaží sa ňou vysielať voličom signál o svojom mediátorskom potenciáli a akejsi inakosti od iných zoskupení, ktoré navzájom vedú vážnejšie alebo menej vážne spory. Boris Kollár aj týmto prístupom okolo svojho hnutia vytvára mantru o neštandardných politikoch, ktorí sa neprišli do parlamentu hádať, ale sa dohodnúť. Ak to bude potrebné, s každým,“ uzavrel