Dobrovoľní záchranári prepisovali rekordy, počas lyžiarskej sezóny ošetrili stovky úrazov

Počet úrazov vystrelil do rekordných čísel

Za nárastom úrazov boli aj zlé podmienky v nižších polohách

27.4.2025 (SITA.sk) - Veľkonočnou nedeľou uzavreli záchranári Tatranskej horskej služby (THS) – dobrovoľného zboru lyžiarsku sezónu v poslednom stredisku, kde počas zimy vykonávajú svoju činnosť – na Štrbskom Plese.Štatistika úrazovosti v dokopy štyroch lyžiarskych strediskách , kde zbor vykonáva svoju činnosť, túto zimu podľa jeho predsedu Františka Mrázika vystrelila do astronomických čísel. Dobrovoľní záchranári niekoľkokrát prepisovali svoje rekordy. V spomínaných strediskách ošetrili 512 úrazov.Dobrovoľní záchranári zasahujú vo Vysokých Tatrách na svahoch Štrbského Plesa, v Bachledovej doline, v Ždiari na Strednici a v Ski Centre Strachan. „Takmer identickým počtom ošetrených úrazov končia štatistiky Bachledovej doliny a Štrbského Plesa, kde záchranári ošetrili 226 úrazov. V Bachledovej doline to bolo len o jeden úraz menej a to i napriek faktu, že stredisko sezónu uzatváralo už pred mesiacom,“ konkretizoval Mrázik.K enormnému nárastu podľa neho prispeli snehové podmienky, ktoré nedovoľovali lyžovať v nižšie položených strediskách. To sa prejavilo nielen na počte Slovákov na svahoch, ale aj na migrácii poľských lyžiarov za snehom vo východnej časti slovenských Tatier.Záchranári THS odovzdali pacientov 70-krát svojim kolegom z Rýchlej zdravotnej pomoci a osemkrát posádkam Leteckej záchrannej zdravotnej služby – ATE. Na svahoch dominovali stredne ťažké úrazy v 43-percentnom zastúpení, ďalších 40 percent tvorili ľahké. Ostatné boli hodnotené ako ťažké.Nasledujúce dni budú dobrovoľní záchranári podľa Mrázika venovať inventúre svojho vybavenia po zimnej sezóne a krátkej príprave na letnú. „Onedlho sa nám začína sezóna pretekov, kde naši členovia asistujú na množstve športových podujatí,“ vysvetlil.