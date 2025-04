Záujem o novú prácu je historicky najvyšší. Firmy zvyšujú platy a rozširujú benefity, aby udržali krok s konkurenciou

Uchádzači chcú lepší plat aj stabilitu

Lidl a Kaufland evidujú rekordný záujem uchádzačov

Firmy musia udržať svojich zamestnancov

27.4.2025 (SITA.sk) - Záujem o novú prácu je historicky najväčší. Už vlani prišlo cez najväčší pracovný portál Profesia.sk zamestnávateľom takmer 4,5 milióna reakcií, dáta za prvé mesiace tohto roka naznačujú, že aktivita uchádzačov a uchádzačiek o prácu je ešte vyššia. Pri medziročnom porovnaní prvého kvartálu portál eviduje nárast reakcií o 16 percent. K 21. aprílu záujemcovia reagovali už 1 671 500-krát.Zvýšenú aktivitu eviduje portál Profesia.sk aj na ukazovateli priemerného počtu reakcií na jednu ponuku. „Zatiaľ čo v roku 2019 reagovalo na jeden inzerát v priemere 17 ľudí, vlani 21, tento rok až 27. Jednu pracovnú ponuku si pozrie takmer 800 ľudí,“ uviedol Radoslav Rezák, riaditeľ Alma Career Slovakia Dôvodov vidí hneď niekoľko. „Na Slovensku je veľmi veľa neobsadených pracovných miest. Uchádzači o prácu si uvedomili, že sú v lepšej pozícii, z ponúk si môžu vyberať kvalifikovaní, ale aj nekvalifikovaní zamestnanci. Zároveň, v čase rastu životných nákladov túžia po vyššom plate a práve zmena práce je jedným z nástrojov, ktoré používajú. Tento trend však nie je špecifický iba pre Slovensko, infláciu a nervozitu na trhu práce, ktorá spôsobila zvýšenú aktivitu kandidátov, vidíme v mnohých európskych krajinách. Navyše, na trh práce prichádza stále viac zástupcov generácie Z, ktorá nie je zamestnávateľom taká verná ako generácie pred nimi. Ak nie sú spokojní, hľadajú lepšie podmienky inde,“ vysvetľuje Radoslav Rezák.Maloobchod ponúka najviac pracovných príležitostí a konkurencia zamestnávateľov je veľká. Aj v tomto sektore evidujú zvýšený záujem. Zatiaľ čo v roku 2021 reagovalo na jednu ponuku z maloobchodu na Profesia.sk v priemere 25 ľudí, tento rok je to až 42.„V roku 2024 sme prijali viac ako 55-tisíc žiadostí o zamestnanie, čo je výrazný nárast oproti predchádzajúcim rokom. Tento zvýšený záujem nám umožňuje vyberať z väčšieho počtu kvalifikovaných kandidátov,“ približuje Tomáš Bezák , vedúci komunikácie v Lidl Slovensko.Andrej Kulaviak, vedúci oddelenia náboru a HR marketingu v Kaufland Slovensko, poukazuje na regionálne rozdiely. „Výrazný nárast evidujeme aj u nás, stále však pretrváva otázka kvality a regionálnych rozdielov. Existujú regióny, kde dlhodobo pretrváva nedostatok kvalitných kandidátov,“ tvrdí Kulaviak.Pohyb v sektore maloobchodu dvihol aj príchod nového reťazca, ktorý ešte zvýšil konkurenciu. Zamestnávatelia tak musia prísť s vhodnou stratégiou, ktorá uchádzačky a uchádzačov o prácu zaujme. „Nedávno sme z prieskumu získali zaujímavé údaje, ktoré ukazujú, že medzi kandidátmi, ktorí majú záujem pracovať v maloobchode, sú najdôležitejším faktorom dobré vzťahy na pracovisku. Medzi najatraktívnejšie benefity patria tretí dôchodkový pilier, dovolenka nad rámec zákona a zľavy pri nakupovaní,“ pokračuje Andrej Kulaviak zo spoločnosti Kaufland.Zvýšená aktivita na pracovnom trhu však predstavuje pre firmy riziko odchodu súčasných zamestnancov. V čase nedostatku pracovnej sily je kľúčové si ich udržať. „Neustále prehodnocujeme našu ponuku zamestnaneckých benefitov, pričom práve tie sú príkladom férového prístupu. Nezáleží totiž na pozícii, každý zamestnanec a zamestnankyňa Lidla má nárok na rovnaké benefity, a to v hodnote viac ako 800 eur ročne,“ vysvetľuje Tomáš Bezák.Z prieskumov Alma Career dlhodobo vyplýva, že pre zamestnancov je najdôležitejší plat. V čase zvyšovania bežných výdavkov si aj zamestnávatelia uvedomujú, že bez rastu miezd neudržia krok s konkurenciou. „Tento rok sme do zvýšenia platov investovali 14 miliónov eur. Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvoja, stabilné pracovné prostredie, podporujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, poskytujeme flexibilné pracovné možnosti,“ vraví Tomáš Bezák za Lidl a dodáva, že je dôležité od zamestnancov pravidelne získavať spätnú väzbu.