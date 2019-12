Dobrovoľníci cez sviatky pomáhajú najmä seniorom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 26. decembra (TASR) - Dobrovoľníci pomáhajú počas vianočných sviatkov najmä seniorom, ich pomoc však ocenia aj ľudia so znevýhodnením. Pre TASR to povedala Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.Záujem o dobrovoľníctvo stúpa podľa jej slov pozvoľna ku koncu roka. V decembri je už záujem dobrovoľníkov o vyslovene vianočné dobrovoľnícke ponuky vysoký.podotkla Bagalová.Medzi vianočnými ponukami dominujú aktivity pre seniorov. Tí podľa Bagalovej práve v tomto období často nemajú nikoho, kto by za nimi prišiel.spresnila. Ľudia so znevýhodnením sú, ako tvrdí, na Vianoce taktiež vďační za spoločnosť. V rámci organizácie môžu navštevovať rôzne dielne - keramické, maliarske, ktoré vedú dobrovoľníci a usmerňujú ich pri tvorbe. Na Štedrý deň (24. 12.) mohli prísť dobrovoľníci pomôcť s prípravou večere pre obyvateľov domova seniorov, alebo ich prísť navštíviť počas vianočných sviatkov.Tento rok sa mohli dobrovoľníci zapojiť aj do pečenia medovníkov pre ľudí bez domova. Niektoré neziskové organizácie získali priestor na predaj svojich produktov na bratislavských vianočných trhoch.poznamenala Bagalová.