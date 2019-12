Obnova hradu Slanec pokračuje

Na archívnej snímke hrad Slanec. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Slanec 26. decembra (TASR) - Práce na obnove hradu Slanec pokračovali tento rok ďalšou murárskou sezónou. Na pamiatke pracovalo od mája do novembra cez úrad práce 12 robotníkov, Ministerstvo kultúry (MK) SR poskytlo na projekt dotáciu 20.000 eur.uviedol pre TASR starosta obce Slanec (okr. Košice-okolie) Jozef Bela. Súčasťou projektu bolo aj osadenie portálu na treťom nadzemnom podlaží, pribudol aj portál pre štvrté podlažie.Valcová veža, ktorú sa v roku 2013 podarilo zastrešiť, bude po dokončení podľa plánov slúžiť ako turistická vyhliadka a múzeum. V rámci projektu občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK) vo výške 9000 eur došlo tento rok aj k obnoveniu dverných a okenných výplní a uzavretiu tak vstupného priestoru.Práce pokračovali aj na ďalšej časti hradu.priblížil Bela.Náročná obnova hradu si však vyžiada ešte veľa úsilia a investícií, obec má záujem využiť na to aj eurofondy, čo by realizáciu zámeru urýchlilo. Na samotnej veži je potrebné urobiť ešte niekoľko veľkých zásahov.dodal starosta. Aktuálne treba podľa neho vyriešiť aj problém so starou lanovou dráhou na prepravu materiálu, ktorá na konci tejto sezóny vypovedala službu.Obnova hradu pod vedením obce a občianskeho združenia sa začala v roku 2012. Gotický hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937. Neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.