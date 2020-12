Dobrovoľníci nahrali seniorom 1 300 minút príbehov o Sherlockovi Holmesovi

Hudobné vystúpenia aj čítanie príbehov o Sherlockovi Holmesovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 (Webnoviny.sk) -Na portáli Malina , ktorý pomáha rodinám dlhodobo chorých a bezvládnych seniorov s potrebnými informáciami a kontaktmi, pribúdali od jari videonahrávky vystúpení hudobníkov či folklórnych súborov a pozdravy umelcov, ktorí sa u seniorov tešia veľkej obľube. Najnovšie k nim pribudli aj čítania dobrodružných príbehov vo forme videonahrávok."Čítané príbehy púšťané na tablete z Portálu Malina našim klientom v zariadení spríjemňujú čas trávený v izbe. Aspoň čiastočne im nahrádzajú chýbajúce návštevy blízkych a príjemný hlas čítajúcich osobností vytvára atmosféru, že sa necítia sami," vysvetľuje odborná garantka a iniciátorka portálu Malina Zuzana Fabianová, ktorá je zároveň aj generálnou manažérkou zariadení OC Lipová a ZSS Slnečný dom v Humennom.Do čítania série príbehov Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa sa zapojilo už 57 dobrovoľníkov zo spoločností Henkel Slovensko a Essity Slovakia. Spolu s osobnosťami kultúrneho a spoločenského diania napríklad herečkami Kristínou Svarinskou, Lujzou Garajovou Šramekovou, Táňou Pauhofovou, Kristínou Tormovou a moderátorkou Kvetkou Horváthovou, nahrali viac ako 1 300 minút príbehov najznámejšieho detektíva.Poslanie projektu zaujalo aj známe političky Janu Žitňanskú a Vladimíru Marcinkovú, ktoré sa do čítania ochotne zapojili. "Som nesmierne rada, že som mohla byť súčasťou projektu, ktorého cieľom je zmierňovať dopady sociálnej izolácie seniorov prostredníctvom čítania kníh. Pretože verím, že aj malé gestá spolupatričnosti nám môžu pomôcť zvládať aktuálnu situáciu o čosi lepšie," povedala Jana Žitňanská, predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci.Súčasná situácia neteší ani dobrovoľníkov zo spoločností Essity Slovakia a Henkel Slovensko, ktorí dnes nemôžu navštíviť seniorov v zariadeniach osobne. Desiatky z nich sa preto radi zapojili do čítania kníh a aspoň takto "na diaľku" sa im snažia zmierňovať vplyv súčasnej epidemickej situácie."Starostlivosť o seniorov a búranie medzigeneračných priepastí je dlhodobo našou hlavnou témou pre oblasť dobrovoľníctva. Pred vypuknutím koronakrízy naši zamestnanci v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít so seniormi aktívne trávili čas napríklad vonku na prechádzkach, učili ich základom nordic walkingu či organizovali cestovateľské besedy a tvorivé dielne. Keďže tieto aktivity museli byť pozastavené, mnohí z nich sa radi zapojili do čítania príbehov a pripojili sa aj takí, ktorí s dobrovoľníctvom doposiaľ skúsenosti nemali." hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie zo spoločnosti Henkel Slovensko."V spoločnosti Essity Slovakia sa kontinuálne venujeme podpore zariadení dlhodobej starostlivosti na Slovensku a citlivo vnímame, ako sú pretrvávajúcou pandémiou zasiahnuté. Teším sa, že naši zamestnanci čítaním kníh pomáhajú zaujať klientov týchto zariadení a zároveň aj trochu odbremeniť ošetrujúci personál," vysvetľuje Monika Hradecká, riaditeľka pre public affairs zo spoločnosti Essity Slovakia, ktorá je okrem iného aj výrobcom inkontinenčných pomôcok TENA.Portál Malina slúži v prvom rade na pomoc pre ľudí, ktorí potrebujú nájsť najvhodnejšie zariadenie pre bezvládneho príbuzného alebo sa starajú o seniorov doma. Už takmer dva roky plní úlohu akéhosi informačného kompasu, ktorý spojil 257 zariadení sociálnych služieb. Ošetrujúci personál na ňom nájde inšpiratívne edukačné aktivity aj užitočné poznatky z oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.Hudobné vystúpenia aj videonahrávky s čítaním príbehov sú postupne zverejňované na webovom portáli Malina v sekcii videá.Informačný servis