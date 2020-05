Dobrovoľníci sa pustili do jarného upratovania, na rieke Ondava vyzbierali takmer tonu odpadu

Na dvoch trasách od Slovenskej Kajne po Hencovce pracovalo v tomto roku z kanoe 22 vodákov. Odpad dobrovoľníci zbierali na hladine i brehu rieky.

Ako agentúru SITA informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová, dobrovoľníci sa do upratovania pustili po ôsmykrát.

Odpad sa hromadí v zátokách

„Už od roku 2006 prevádzkujem požičovňu lodí. Postupom času sme videli, my aj účastníci splavov, že tu pribúda odpad,“ uviedol hlavný iniciátor akcie Ján Hudák. Rieka Oľka, ale aj Ondavka so sebou do Ondavy prinášajú množstvo odpadu, ktorý sa hromadí v zátokách.

„Napadlo nám teda, že musíme s dobrovoľníkmi zorganizovať brigádu a vyzbierať odpad na začiatku sezóny, aby malo splavovanie aj estetický efekt,“ doplnil Hudák.

Akciu v tomto roku zorganizoval s podporou občianskeho združenia Gavra, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš a 15-tich obcí Vranovského okresu.

Splavovanie riek sa pritom podľa Hudáka stáva medzi turistami čoraz populárnejšie. Je určené najmä pre rodiny, partie kamarátov či kolegov.

Rieky postupne vysychajú

Splavovanie Ondavy môže byť teda vďaka zásahu dobrovoľníkov krajším zážitkom. Ako to ale bude s tohtoročnou sezónou vyzerať, Hudák nateraz nevie povedať.

„Je tu šanca, že naozaj viac ľudí zostane na Slovensku a možno si nájdu Ondavu a prídu ju splaviť,“ skonštatoval s tým, že dôležitý je v tomto smere aj dostatok vody.

U susedov v Českej republike podľa neho v tejto súvislosti už „bijú na poplach“. „U nás je to podobné, len je ticho. Takže ja mám obavy aj o to, aby bolo dosť vody v našich riekach, pretože Ondava vďaka Domaši ešte má nejaké zachytené kapacity, ale napríklad Laborec je posledné roky v lete takmer suchý. Ľudia si to neuvedomujú, ale začíname mať veľký problém s vodou,“ uzavrel Hudák.