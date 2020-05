Sú akcie na dne alebo príde ešte hlbšie dno?

TopForex

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sledujete akciové trhy, iste vás poslednou dobou aspoň raz napadlo, že je príhodný čas investovať. Niektoré osobnosti, vrátane ekonómov v médiách nabádajú k nákupu akcií práve teraz. Podľa skúsených analytikov z TopForex je však potrebné byť dvojnásobne obozretný. Keď mohli cenné papiere spadnúť tak hlboko, prečo by nemohli klesnúť ešte hlbšie, kladie si zásadnú otázku hlavná analytička TopForex Olívia Lacenová. Tá už niekoľko rokov v rozhovoroch hovorí, že ona osobne by stavila na zlato. Vývoj v posledných mesiacoch jej dáva až neuveriteľne za pravdu. Prečítajte si jej komentár k aktuálnej situácii na akciových trhoch:"Väčšina odborníkov sa momentálne zhoduje, že naštartovanie globálnej ekonomiky po aktuálnom oklieštení z dôvodu pandémie koronavírusu by malo byť kľúčové pre jej ďalší vývoj. V hre je však viacero faktorov vrátane hlbokého prepadu zamestnanosti, ktoré môžu pri reštarte spôsobiť problémy a ovplyvniť nielen samotné svetové hospodárstvo, ale aj globálne trhy.A ako sú na tom momentálne akciové trhy? V polovici apríla dosiahli americké akcie najvyššie hodnoty od marca 2020, zrejme aj v dôsledku dobrých správ ohľadom potenciálneho lieku americkej biotechnologickej firmy Gilead Sciences, ktorý by mohol dokázať vyliečiť pacientov s pozitívnou anamnézou na COVID-19. V raste im určite pomohla aj stimulácia vďaka financiám z Fedu, ktorý odkupuje aktíva a nemožno zabúdať ani na balík v objeme dvoch biliónov USD, ktorý vzišiel z Trumpovej administratívy.Rozsiahly balík stimulov oznámila ešte v marci aj Európska centrálna banka, ktorá tiež informovala o nákupe aktív v objeme 750 miliárd eur. Otázkou však ostáva dokedy stimuly dokážu investorov upokojiť.Únik negatívnej správy z WHO o tom, že prípravok od Gilead zatiaľ účinnosť proti Covid-19 nemá, akoby symbolizoval, že trhy vyhraté nemajú. Okamžite spadli nielen akcie americkej farmaceutickej firmy, ale dole išli aj významné indexy a pokles sa nevyhol ani európskym burzám.Niektoré krajiny však postupne začínajú uvoľňovať opatrenia a opätovne otvárať ekonomiku, čo by mohlo podporovať názory, že dno akcií už je za nami. Môže to však znamenať aj takzvané "povestné ticho pred búrkou". Prečo? Poďme si to rozobrať na drobné.Pandémia spôsobuje, že rastú náklady na jednotlivca s čím súvisí, že klesá zamestnanosť, nehovoriac o dopadoch doterajšieho oklieštenia ekonomiky na hospodársku činnosť jednotlivých štátov.Medzinárodný menový fond (MMF) podľa poslednej správy zo 6. apríla 2020 výrazne znížil svoj výhľad na vývoj globálneho hospodárstva, ktoré by mohlo klesnúť na -3 percentá. To by predstavovalo horší scenár ako počas poslednej finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009 a mohlo by to byť jedným zo spúšťačov ďalšieho výpredaja na akciových trhoch.Pri vyspelých ekonomikách sa predpokladá pokles na úrovni - 6,1 percenta a u rozvíjajúcich sa trhov a ekonomík na úrovni -1 percento.Firmy postupne začínajú reportovať svoje výsledky za prvý kvartál 2020, v ktorých zohľadňujú dopady koronavírusu, vďaka čomu aj investori postupne získavajú reálny pohľad na dopady aktuálnej krízy na svetovú ekonomiku.Navyše, vlna rastu akciových trhoch po prudkom prepade v marci mohla byť len dočasným protipohybom v rámci medvedieho trendu. Ako sa pre CNBC vyjadril stratég Mark Jolley zo spoločnosti CCB International Securities hodnota akcií by mohla klesnúť aj o 15 percent pod posledné minimá, keďže napríklad hlavné akciové indexy sa aktuálne obchodujú na vysokom forwardovom P/E zatiaľ čo zisky firiem klesajú (forwardové P/E je pomer aktuálnej ceny a odhadovaných ziskov na akciu v najbližších 12 mesiacoch).A to už je značný dôvod na nervozitu investorov, ktorých správanie pri negatívnom sentimente zvyčajne smeruje k výpredajom. Olívia Lacenová , hlavný analytik spoločnosti TopForex