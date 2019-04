Dobrovoľníci z Čiech darujú Košiciam trolejbus v retro prevedení

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. apríla (TASR) – K obnoveniu trolejbusovej dopravy v Košiciach chce prispieť aj dopravný magazín Československý Dopravák. Mestu bezplatne venuje trolejbus typu Škoda 15 Tr, ktorý pomocou dobrovoľníkov z Česka a Slovenska upravuje do špeciálneho retro prevedenia. TASR o tom za uvedené periodikum informoval Martin Žarnovický.uviedol s tým, že projekt dostal symbolický názov Československý trolejbus.Dobrovoľníci ho natreli do historického červeno-krémového náteru a dostal aj pôvodný erb mesta Košice. Na trolejbuse odpracovali viac ako 600 hodín, aktuálne ho opravujú v Ostrave.Československý trolejbus má byť v nasledujúcich týždňoch prevezený na východné Slovensko, verejnosti bude predstavený na plánovanom podujatí Košický trolejbusový deň.uviedol Žarnovický. Podľa neho prostredníctvom tohto trolejbusu bude môcť byť trolejbusová infraštruktúra naďalej využívaná, čo by mohlo byť prvou etapou k trvalému návratu trolejbusov do Košíc ešte pred zakúpením nových vozidiel.Vedenie mesta prejavuje vôľu vrátiť trolejbusy do Košíc. Primátor Jaroslav Polaček pre TASR potvrdil spoluprácu na uvedenom projekte.povedal.Ako magistrát spresnil, takéto aktivity dopravných nadšencov víta a teší sa na možnosť zaradiť Československý trolejbus do svojho vozového parku. Zatiaľ ho plánuje zaradiť do nepravidelnej trolejbusovej dopravy na rôzne fanúšikovské jazdy, keďže, ako uvádza, úplné obnovenie tohto druhu dopravy nateraz z viacerých dôvodov nie je možné.uviedlo mesto Košice vo svojom stanovisku s tým, že po vzore iných miest si vie predstaviť, že v cestovnom poriadku bude tento spoj označený ako taký, ktorý je. Magistrát avizoval, že od mája pripravuje pre fanúšikov trolejbusovej dopravy ďalšiu novinku.Trolejbusy prestali v Košiciach premávať pred štyrmi rokmi. Šéfredaktor magazínu Libor Hinčica sa vyjadril, že v rovnakom čase sa ostatné mestá na západe snažili tento ekologický dopravný systém výrazne rozvíjať alebo opätovne spúšťať. Takmer po 50 rokoch sa trolejbusy vrátili aj do Prahy.Československý Dopravák tiež pripomína, že trolejové vedenie v Košiciach odstránené nebolo, no časť nepotrebného vozového parku bola odpredaná a zvyšok je prevažne nepojazdný. V súčasnosti je v prevádzke len takzvaný Dobrý trolejbus, ktorý premáva počas nedieľ. Ide o propagačné jazdy.