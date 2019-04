V Košiciach sa začal piaty ročník podujatia Dni Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. apríla (TASR) – Tohtoročné Dni Ukrajiny prinášajú do Košíc kultúrny program, tvorivé dielne, pracovné workshopy, ukrajinskú gastronómiu aj tému aktuálnej situácie na Ukrajine. Slávnostné otvorenie piateho ročníka podujatia, ktoré potrvá do 30. apríla, sa uskutočnilo vo štvrtok v Kasárňach/Kulturparku.Tohtoročný program bude oproti minulým ročníkom kratší, no zúčastní sa na ňom viac hostí.povedal pre TASR Eduard Buraš, predseda Združenia FEMAN, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s mestom Košice a ďalšími partnermi.V rámci kultúrneho programu Dní Ukrajiny sa predstavia aj detské tanečné a mládežnícke súbory z miest ako Krivý Roh, Chmelnickij a Kyjev. Medzi tohtoročné novinky patrí napríklad koncert dychového orchestra z Kyjeva pri fontáne v mestskej časti Košice – Západ, ktorý je naplánovaný na nedeľu (28. 4.). Sprievodné podujatia sa začali minulý týždeň, zahŕňajú tiež výstavu Vadika Zibrova s názvom Obrátená strana fotografie.V rámci Dní Ukrajiny sa uskutoční i tradičné Slovensko-ukrajinské fórum/SUF2019. Témami budú bezpečnostné opatrenia a systémy na vonkajšej hranici Schengenu, ekonomická bezpečnosť, spolupráca univerzít a aktuálna situácia na Ukrajine, či Smart Cities ako nevyhnutná možnosť rozvoja samospráv.Podľa Buraša sú Košice v súčasnosti považované za pevný bod pre rozvoj kultúry, dobrovoľníctva, športu, vzdelávania, ekonomicko-hospodárskych vzťahov a rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.uviedol.Za prínos podujatia považuje aj účasť študentov a zástupcov vzdelávacích inštitúcií presídlených z viac ako 20 univerzít z Krymu a Donbasu. „Z dôvodu vojnového konfliktu boli nútení odísť do iných ukrajinských miest a pokračovať v štúdiu. Viac ako 100 mladých je priamo zapojených do realizácie nášho projektu a zbierajú nové poznatky aj skúsenosti, ktoré môžu po návrate domov uplatňovať a realizovať,“ uzavrel Buraš.