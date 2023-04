Dobrovoľníci z Tesca pomáhajú celý rok, na Deň Zeme vyzbierali viac ako dve tony odpadu

Tesco vyvíja aktivity na ochranu planéty a jej prírodných zdrojov pre zachovanie trvalej udržateľnosti celoročne:



Tesco sa stalo prvou firmou na svete, ktorá si stanovila cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050. V roku 2021 maloobchodný reťazec oznámil nový celoskupinový cieľ nulových čistých emisií (klimatickú neutralitu) do roku 2035 pre svoje vlastné prevádzky a zároveň sa zaviazal ku klimatickej neutralite aj v rámci svojho dodávateľského reťazca do roku 2050.



Tesco je zároveň prvým a jediným podnikom v strednej Európe, ktorý uverejňuje dáta o potravinovom odpade. Robí tak pravidelne už od roku 2016. Odvtedy sme náš potravinový odpad znížili o 69 %. V rokoch 2021/2022 sme až 91 % potravín vhodných na ľudskú konzumáciu úspešne darovali ľuďom v núdzi na Slovensku. Darovaním potravín od roku 2016/17 sme ušetrili takmer 29-tisíc ton emisií CO2.



Tesco v Európe už prešlo na využívanie certifikovanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých obchodoch a znížilo uhlíkové emisie v regióne od roku 2015 o 62 %.



Tesco odstránilo všetky nerecyklovateľné a ťažko recyklovateľné materiály z obalov výrobkov vlastnej značky Tesco. Tri kompletné kategórie produktov značky Tesco sú v 100 % recyklovateľných obaloch – čistiace prostriedky, rezance, cestoviny, ryža aj čerstvé ovocie a zelenina.



25.4.2023 (SITA.sk) -"Dlhodobo podporujeme aktivity na zlepšenie života v komunitách a ochranu planéty. Teším sa, že pri príležitosti Dňa Zeme sa do čistenia svojho okolia zapojilo až 546 našich kolegýň a kolegov, ktorí dobrovoľnej aktivite venovali viac ako 1 000 hodín svojho pracovného času. Aj takýmto spôsobom chce Tesco prispieť k zlepšovaniu životného prostredia vo svojom okolí a opäť ukázať, že je dobrým susedom v komunitách," hovoríFOTO: Do upratovania počas Dňa zeme sa zapojili aj kolegyne a kolegovia z Tesca v Spišskej Novej Vsi. ZDROJ FOTO: TESCO SRDo upratovania sa zapojili kolegyne a kolegovia z centrálnej kancelárie, distribučného centra a obchodov Tesco na Slovensku. Mnohých neodradilo ani zlé počasie a aktivitu vnímali veľmi pozitívne. So zbieraním odpadkov tento rok opäť pomohli aj dobrovoľníci mimo Tesca a zákazníci či mestá, ktoré poskytli kontajnery na odpad. "S našimi kolegyňami a kolegami sme si túto aktivitu skvele užili. Určite si ju radi zopakujeme kedykoľvek počas roka aj z vlastnej iniciatívy," hovoríTesco dlhodobo motivuje kolegov a kolegyne, aby sa aktívne zapájali do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Na to im poskytuje dva dni plateného voľna, ktoré môžu využiť na pomoc svojej miestnej komunite. Radi svoje dobrovoľnícke dni využívajú hlavne pri potravinových zbierkach, na pomoc onkologickým pacientom, ako aj na podporu zlepšenia svojho okolia počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Počas minulého roka venovali zamestnanci dobrovoľníckym aktivitám viac ako 5 000 hodín a ďalších 1 700 strávili darovaním krvi.V rámci spoločenskej zodpovednosti sa Tesco dlhodobo zameriava na pomoc komunitám. Len za rok 2022 venovalo na podporu verejnoprospešných a zmysluplných projektov našich partnerov 5,5 milióna eur. Medzi nimi boli projekty ako darovanie nepredaných potravín, grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame , projekt drobného darcovstva, potravinové zbierky či preplácanie dobrovoľníckych aktivít našich kolegýň a kolegov.