Olympionik Erik Vlček bude reprezentovať slovenský šport aj v drese Hlas-SD, ohlásil Pellegrini novú posilu (video)

aktualizované 25. apríla 2023, 12:49



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mostom a hlasom južného Slovenska

Veľká transformácia v oblasti športu

25.4.2023 (SITA.sk) -Posilou strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) sa stal slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike a olympionik Erik Vlček . Podľa predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho sa bude v strane zasadzovať za rozvoj športu a zároveň bude hlasom maďarskej menšiny.„Erik Vlček sa rozhodol slovenský šport reprezentovať aj v drese strany Hlas-SD. V mnohých pohľadoch je rekordérom nielen slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovne,“ povedal Pellegrini v utorok na tlačovej konferencii v Komárne, odkiaľ Vlček pochádza.Slovenský olympionik a desaťnásobný majster sveta žije celý život na južnom Slovensku a od posledných komunálnych volieb je poslancom mestského zastupiteľstva v Komárne.„Stretli sme sa pri Alžbetinom moste, ktorý spája Komárno s maďarským mestom Komárom. Pevne verím, že práve Erik Vlček môže byť v rámci strany Hlas-SD takýmto pomyselným mostom a hlasom južného Slovenska,“ podčiarkol Pellegrini. Voliči z južného Slovenska podľa neho nemusia voliť len stranu, ktorá je založená na národnosti. Hlas-SD im chce poskytnúť alternatívu a byť aj hlasom menšín.„Chcem, aby naši priatelia maďarskej národnosti nemuseli čakať, či sa nakoniec maďarská strana dá, alebo nedá dokopy a či prejde do parlamentu. Chcem garantovať, že keď Hlas-SD bude úspešný, tak sa postaráme aj o obyvateľov maďarskej národnosti,“ vyhlásil Pellegrini. Táto línia bude podľa jeho slov v strane reprezentovaná prostredníctvom osobností ako Erik Vlček, ktoré pochádzajú z južného Slovenska.Pellegrini zdôraznil, že v oblasti športu treba na Slovensku spraviť veľkú transformáciu. V každom okresnom meste by podľa neho mala byť typizovaná športová infraštruktúra a športovať má ten, kto má talent a nie ten, kto má peniaze.Ako uviedol, šport je veľmi zaujímavé odvetvie, ktoré treba chápať ako súčasť celého národného hospodárstva.„Ak chceme, aby sa na Slovensku nielen predlžoval život, ale aj vek dožitia v zdraví, tak musíme viesť ľudí k športu odmala a starať sa o to, aby aj stredná generácia a seniori športovali,“ dodal.Hlas-SD v utorok zároveň začína s osobným zberom podpisov pod petíciu za zmenu, ktorá môže podľa strany slúžiť ako podklad pre akúkoľvek budúcu vládu. Za necelé dva týždne už petíciu, ktorá je dostupná aj online, podpísalo takmer 90-tisíc ľudí.