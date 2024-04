Dobrovoľníci z Tesca vyzbierali vyše dvoch ton odpadu

Tesco úspešne plní svoje vlastné záväzky na ochranu planéty a jej prírodných zdrojov:



Tesco sa stalo prvou firmou na svete, ktorá si stanovila cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050. V roku 2021 maloobchodný reťazec oznámil nový celoskupinový cieľ nulových čistých emisií (klimatickú neutralitu) do roku 2035 pre svoje vlastné prevádzky a zároveň sa zaviazal ku klimatickej neutralite aj v rámci svojho dodávateľského reťazca do roku 2050.



Tesco je zároveň prvým a jediným podnikom v strednej Európe, ktorý uverejňuje dáta o potravinovom odpade, pravidelne už od roku 2016. Odvtedy reťazec znížil tvorbu potravinového odpadu o 76 %.



Darovaním potravín od roku 2016/17 reťazec ušetrili takmer 32811 ton emisií CO2.



Tesco v Európe využíva certifikovanú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov vo všetkých obchodoch a znížilo uhlíkové emisie v regióne od roku 2015 o 67 %.



Tesco odstránilo všetky nerecyklovateľné a ťažko recyklovateľné materiály z obalov výrobkov vlastnej značky Tesco.



23.4.2024 (SITA.sk) -"Sme dobrým susedom v komunitách, kde pôsobíme, a chceme podporovať naše kolegyne a kolegov, aby sa aktívne zapájali do diania v meste, obci či dedine vo svojom okolí. Pri príležitosti Dňa Zeme sa do upratovania a čistenia svojho okolia zapojilo vyše 350 kolegov a kolegýň z obchodov, distribučných centier a centrálnej kancelárie. Tí venovali viac ako 600 hodín svojho pracovného času. Podporou dobrovoľníckych aktivít chceme pomôcť zlepšovať kvalitu života a životného prostredia," hovoríReťazec motivuje kolegyne a kolegov, aby sa aktívne zapájali do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Na to im poskytuje, ktoré môžu využiť na pomoc svojej komunite. Kolegyne a kolegovia využívajú dobrovoľnícke dni napríklad pri potravinových zbierkach, na pomoc onkologickým pacientom, darovanie krvi, ako aj na zveľadenie svojho okolia počas podujatia Naše Mesto alebo ako mentori v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). V minulom roku venovali kolegovia a kolegyne viac ako 7 000 hodín na dobrovoľnícke aktivity."Som hrdý, že pri príležitosti Dňa Zeme sme spolu s kolegami a kolegyňami z distribučného centra Beckov vyčistili okolie skladu Tesca. Ide o skutočne veľký areál a spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 200 kilogramov odpadu, takže akcia bola veľmi úspešná. Už teraz sa tešíme na budúci rok," povedal