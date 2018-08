Dobrú náladu v Červeníku nepokazil ani dážď

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Červeník 11. augusta (TASR) – Prvý deň (10.8.) má za sebou hudobný festival Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2018 v amfiteátri rovnomennej obce neďaleko Hlohovca. Organizátori v rámci stého výročia vzniku Československa zamerali program na slovenských a českých interpretov.Pop-folková formácia Jelen zastupovala českú scénu, na ktorej pôsobia od roku 2012. V roku 2014 vydala debutový album Světlo ve tmě, za ktorý získala ocenenie Anděl 2014 v kategórii objav roka. V roku 2016 pridali druhý album Vlčí srdce. Kapela je už na Slovensku známa zo spoločného turné so skupinou Desmod aj z viacerých sólových vystúpení. Do Červeníka prišli s playlistom, v ktorom boli piesne Domů, Nebe nad Prahou, Vlčí srdce, Je lepší se opít, Klidná jako voda, Co bylo dál, Mars a Venuše, Korunou si hodím, Světlo ve tmě, Magdaléna a Jelen.Šesťnásobná slovenská zlatá slávica Zuzana Smatanová vydala v júni novú štúdiovku s názvom Echo. Oslavuje ňou pätnásť rokov na hudobnej scéne a osláviť ich prišla aj do Červeníka. Zahrala staršie aj novšie skladby, postupne Daj ruku do mojej ruky, Nech sa deje, čo sa má, Dnes sa mi nechce nič, Miesta, V dobrom aj zlom, Nekráčaj predo mnou, Jediný a jediná, Horou, Tam kde sa neumiera, Lietajúci Cyprián a na záver Zmútená voda z nového albumu.povedala pre TASR speváčka.Skupina IMT Smile je dnes vysoko cenená značka. V roku 1996 ju založili bratia Ivan a Miro Táslerovci. Na konte majú desať štúdiových albumov, k tomu viacero úspešných projektov - Made In Slovakia s Lúčnicou či sériu megakoncertov hiSTORY. Poctivou dvadsaťročnou prácou sa kapela dostala na výslnie slovenskej hudobnej scény a takto sa Táslerovci predviedli aj v Červeníku. Zaplnený amfiteáter si s Ivanom odspieval, odskákal aj odtancoval všetky pesničky, boli nimi Mám krásny sen, Nedá sa ujsť, Budeme to stále my, Len tebe, Niekto ako kráľ, aj v kombinácii s ľudovkou A ja taká dzivočka, Exotika, Hej, sokoly! a Cesty II. triedy. Viaceré z nich budú o pár rokov novými ľudovkami.povedal pre TASR líder kapely Ivan Tásler.IMT Smile vydávajú v týchto dňoch koncertný album Východná, ktorý je záznamom ich koncertu s Kandráčovcami 7. júla tohto roku.dodal Tásler.Skupina Tublatanka je stálicou slovenskej hudobnej scény, premiérové vystúpenie mali už v januári 1983. Martin Ďurinda a jeho dvaja spoluhráči to s divákmi vedia a predviedli to aj v Červeníku. Do setlistu vybrali hity Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Kúpim si kilo lásky, Môj starý dobrý kabát, Bez tvojej lásky, Ja sa vrátim, Dnes, Loď do neznáma, Skúsime to cez vesmír, Láska drž ma nad hladinou či Pravda víťazí.Medzi dlhoročné stálice slovenskej scény patrí aj skupina Hex. Do Červeníka s nimi prišiel Peter Novák, známy pod menom Šarkan zo skupiny Žena z lesoparku, ktorý zaskočil za nemocného speváka Petra Ďuďa Dudáka. So začiatkom museli počkať, kým prejde prvá vlna dažďa. Od polnoci odohrali set, v ktorom boli skladby Beh, Každý deň je nedeľa, Chvíľu áno, chvíľu nie, Som on (Snežný pluh), Indiánske leto, Maťo a Linda, Život, V piatok podvečer, Keď sme sami, Vetroň a Nikdy nebolo lepšie. Náladu v hľadisku počas ich koncertu nepokazil ani pokračujúci dážď.