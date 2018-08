Justin Timberlake vydá onedlho svoju prvú knihu, bude obsahovať aj nezverejnené fotografie

Justin Randall Timberlake *

* odštartoval kariéru v zábavnom priemysle už ako dieťa. Najprv pôsobil v televíznej šou The Mickey Mouse Club, kde stretol budúceho kolegu zo skupiny N Sync JC-ho Chaseza. Práve v tejto formácii sa dostal do povedomia verejnosti. V roku 2002 vydal debutovú sólovú štúdiovku Justified a úspech zaznamenal aj s druhou nahrávkou FutureSex/LoveSounds (2006).



V roku 2013 vydal albumy The 20/20 Experience a The 20/20 Experience - 2 of 2. Počas kariéry zatiaľ získal desať cien Grammy, tri BRIT Awards alebo štyri Primetime Emmy. Účinkoval napríklad v snímkach Mimo zákona (2005), V reťaziach (2006), Alpha Dog (2006), Sociálna sieť (2010), Vymedzený čas (2011), Mrcha učiteľka (2011), Ide len o sex (2011), Späť v hre (2012), Hra na hrane (2013) či Vnútri Llewyna Davisa (2013).



NEW YORK 11. augusta - Spevák a herec Justin Timberlake vydáva onedlho svoju prvú knihu. Bude sa volať Pohľad späť a všetky veci, ktoré pred sebou nevidím (Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me), vyjde 30. októbra a spevákovi pri jej písaní pomáhala Sandra Bark.Ako v piatok informoval Timberlake v stanovisku, ktoré médiám rozoslalo vydavateľstvo Harper Design, kniha bude obsahovať dosiaľ nezverejnené fotografie zo spevákovho osobného archívu, a tiež jeho vlastné "anekdoty, reflexie a pozorovania".Okrem iného v nej Timberlake podľa vlastných slov zmieňuje "dôležitých ľudí a miesta", s ktorými sa počas svojej bohatej kariéry stretol, a vzdáva v nej hold svojej manželke, herečke Jessice Biel, a ich trojročnému synovi Silasovi.