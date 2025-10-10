|
Piatok 10.10.2025
Dobrý biznis sa nedá postaviť iba na sociálnych sieťach
Väčšina ľudí si myslí, že toto všetko stačí na rozbehnutie a udržanie podnikania pretože TU sa točí svet a TU to žije. Je to pravda - ale iba čiastočná. Pravdou je, že komunikácia, ...
10.10.2025 (SITA.sk) - Väčšina ľudí si myslí, že toto všetko stačí na rozbehnutie a udržanie podnikania pretože TU sa točí svet a TU to žije.
Je to pravda – ale iba čiastočná. Pravdou je, že komunikácia, odovzdávanie informácií, digitálna reklama a častokrát aj prvá obchodná ponuka sa deje na rôznych platformách sociálnych sietí.
Skutočný obchod – aj ten internetový – je však postavený na pevnom základe. Tým je predajný web, takzvaný online obchod. A toho základom je doména.
Doména je akoby pozemok v online svete. Internetový obchod je zase nákupný dom, do ktorého vstúpite a vyberiete si.
Či už chcete podnikať a zriadiť si internetový obchod, vytvárať aplikácie, prezentovať firmu alebo mať zaujímavý e-mail s vlastnou profesionálnou koncovkou za @, doména je prvý krok k budovaniu tohto vášho online sveta.
A tá najkrajšia doménová koncovka .sk je práve teraz za výhodnú cenu - od 20. do 26. októbra 2025 prebieha zľavová akcia.
Stačí si vybrať správny názov domény, skontrolovať si či je voľná na adrese https://whois.sk-nic.sk/ a zaregistrovať si ju.
Ak je voľná, registráciu vám uskutoční registrátor. Na stránke https://sk-nic.sk/zoznam-vsetkych-registratorov/ je zoznam všetkých registrátorov. Tí najlepší (akreditovaní) sú na prvých miestach. Stačí si len vybrať.
Vytvorenie webu je dnes jednoduchou záležitosťou. Existuje mnoho šablón, prispôsobených pre rôzne typy obsahu či podnikania. Dobrý registrátor pomôže aj s týmto.
Ak predsa len chcete tvoriť web sami, pre začiatočníkov sme pripravili Akadémiu virtuálneho Slovenska s množstvom užitočných rád.
Smelo do toho!
Informačný servis
