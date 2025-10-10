Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Dobrý biznis sa nedá postaviť iba na sociálnych sieťach



Väčšina ľudí si myslí, že toto všetko stačí na rozbehnutie a udržanie podnikania pretože TU sa točí svet a TU to žije. Je to pravda - ale iba čiastočná. Pravdou je, že komunikácia, ...



Zdieľať
gettyimages 2213640370 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Väčšina ľudí si myslí, že toto všetko stačí na rozbehnutie a udržanie podnikania pretože TU sa točí svet a TU to žije.


Je to pravda – ale iba čiastočná. Pravdou je, že komunikácia, odovzdávanie informácií, digitálna reklama a častokrát aj prvá obchodná ponuka sa deje na rôznych platformách sociálnych sietí.

Skutočný obchod – aj ten internetový – je však postavený na pevnom základe. Tým je predajný web, takzvaný online obchod. A toho základom je doména.

Doména je akoby pozemok v online svete. Internetový obchod je zase nákupný dom, do ktorého vstúpite a vyberiete si.

Či už chcete podnikať a zriadiť si internetový obchod, vytvárať aplikácie, prezentovať firmu alebo mať zaujímavý e-mail s vlastnou profesionálnou koncovkou za @, doména je prvý krok k budovaniu tohto vášho online sveta.

A tá najkrajšia doménová koncovka .sk je práve teraz za výhodnú cenu - od 20. do 26. októbra 2025 prebieha zľavová akcia.

Stačí si vybrať správny názov domény, skontrolovať si či je voľná na adrese https://whois.sk-nic.sk/ a zaregistrovať si ju.

Ak je voľná, registráciu vám uskutoční registrátor. Na stránke https://sk-nic.sk/zoznam-vsetkych-registratorov/ je zoznam všetkých registrátorov. Tí najlepší (akreditovaní) sú na prvých miestach. Stačí si len vybrať.

A ako si na novú doménu "nahodíť" obsah?


Vytvorenie webu je dnes jednoduchou záležitosťou. Existuje mnoho šablón, prispôsobených pre rôzne typy obsahu či podnikania. Dobrý registrátor pomôže aj s týmto.

Ak predsa len chcete tvoriť web sami, pre začiatočníkov sme pripravili Akadémiu virtuálneho Slovenska s množstvom užitočných rád.

Smelo do toho!

Informačný servis



   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Niektoré rodiny v obecných bytoch musia každý mesiac podpisovať novú nájomnú zmluvu, Amnesty poukazuje na diskrimináciu
<< predchádzajúci článok
Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 