 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2025

Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach


Vysokopostavení ruskí predstavitelia v priebehu jedného dňa vydali protichodné vyhlásenia o tom, či sa „impulz" pre mierovú dohodu na Ukrajine po samite Putina a Trumpa na Aljaške vytratil alebo nie.



russia_uae_92411 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Vysokopostavení ruskí predstavitelia v priebehu jedného dňa vydali protichodné vyhlásenia o tom, či sa „impulz“ pre mierovú dohodu na Ukrajine po samite Putina a Trumpa na Aljaške vytratil alebo nie. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že impulz sa vyčerpal. „Žiaľ, treba konštatovať, že silný impulz z Anchorage v prospech dohôd sa vďaka úsiliu odporcov a zástancov ‚vojny do posledného Ukrajinca‘, predovšetkým medzi Európanmi, do značnej miery vyčerpal,“ povedal Riabkov.

Putinov poradca Jurij Ušakov však uviedol, že spolupráca medzi USA a Ruskom založená na dohodách zo summitu na Aljaške stále prebieha. „Akékoľvek vyhlásenia, že impulz z Anchorage slabne alebo sa vyčerpal, sú úplne nepravdivé,“ tvrdí Ušakov.

Kontakty medzi ruskými a americkými zástupcami podľa neho prebiehajú „na základe dohôd a porozumení sformulovaných bezprostredne pred a počas stretnutia na Aljaške“.


Zdroj: SITA.sk - Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach © SITA Všetky práva vyhradené.

