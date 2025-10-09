|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2025
Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach
Vysokopostavení ruskí predstavitelia v priebehu jedného dňa vydali protichodné vyhlásenia o tom, či sa „impulz“ pre mierovú dohodu na Ukrajine po samite Putina a Trumpa na Aljaške vytratil alebo nie. ...
Zdieľať
9.10.2025 (SITA.sk) - Vysokopostavení ruskí predstavitelia v priebehu jedného dňa vydali protichodné vyhlásenia o tom, či sa „impulz“ pre mierovú dohodu na Ukrajine po samite Putina a Trumpa na Aljaške vytratil alebo nie. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že impulz sa vyčerpal. „Žiaľ, treba konštatovať, že silný impulz z Anchorage v prospech dohôd sa vďaka úsiliu odporcov a zástancov ‚vojny do posledného Ukrajinca‘, predovšetkým medzi Európanmi, do značnej miery vyčerpal,“ povedal Riabkov.
Putinov poradca Jurij Ušakov však uviedol, že spolupráca medzi USA a Ruskom založená na dohodách zo summitu na Aljaške stále prebieha. „Akékoľvek vyhlásenia, že impulz z Anchorage slabne alebo sa vyčerpal, sú úplne nepravdivé,“ tvrdí Ušakov.
Kontakty medzi ruskými a americkými zástupcami podľa neho prebiehajú „na základe dohôd a porozumení sformulovaných bezprostredne pred a počas stretnutia na Aljaške“.
Zdroj: SITA.sk - Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach © SITA Všetky práva vyhradené.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že impulz sa vyčerpal. „Žiaľ, treba konštatovať, že silný impulz z Anchorage v prospech dohôd sa vďaka úsiliu odporcov a zástancov ‚vojny do posledného Ukrajinca‘, predovšetkým medzi Európanmi, do značnej miery vyčerpal,“ povedal Riabkov.
Putinov poradca Jurij Ušakov však uviedol, že spolupráca medzi USA a Ruskom založená na dohodách zo summitu na Aljaške stále prebieha. „Akékoľvek vyhlásenia, že impulz z Anchorage slabne alebo sa vyčerpal, sú úplne nepravdivé,“ tvrdí Ušakov.
Kontakty medzi ruskými a americkými zástupcami podľa neho prebiehajú „na základe dohôd a porozumení sformulovaných bezprostredne pred a počas stretnutia na Aljaške“.
Zdroj: SITA.sk - Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Na Námestí slobody v Bratislave pribudne pamätník Nežnej revolúcie
Na Námestí slobody v Bratislave pribudne pamätník Nežnej revolúcie