Dobrý pocit na víne

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Lidl spolu so svojimi zákazníkmi opäť podporil Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku.Budúci vinári z modranskej Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej si rozšírili obzory vďaka exkurzii v najstaršej vínnej pivnici v regióne Tokaj. Študenti navštívili Chateau Dereszla v maďarskej obci Bodrogkeresztúr. Prvé písomné zmienky o vinárstve pochádzajú zo začiatku 15. storočia. Neskôr zavítali aj do vinohradu Henye a spoznali tiež novú prevádzku, ktorá ročne vyprodukuje 1 000 000 fliaš vína a exportuje ich do 40 krajín sveta. Toto všetko a mnohé ďalšie bolo možné vďaka spolupráci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej a reťazca Lidl."Tento rok Lidl zabezpečil exkurziu do vinárstva Chateau Dereszla v maďarskom meste Bodrogkeresztúr v tokajskej oblasti pre našich študentov. Podľa môjho názoru, aj toto je jedna z ciest ako sa budúci vinári môžu posúvať ďalej vo svojom vzdelávaní, mať možnosť vidieť najmodernejšie technológie výroby vína, od spracovania hrozna až po fľaškovanie a odvoz vína ku konečnému spotrebiteľovi. Študenti jednohlasne zhodnotili exkurziu ako výnimočnú vo viacerých ohľadoch. Mnohí z nich sa do maďarskej tokajskej oblasti dostali vôbec prvýkrát," povedala Ing. Monika Kisová, riaditeľka jedinej školy na Slovensku, ktorá vzdeláva budúcich vinárov.Študenti tak mohli navnímať atmosféru stovky rokov starých pivníc a bližšie sa zoznámiť s tradičnými spôsobmi ručnej výroby vín. Následne spoznali technologicky vyspelé postupy v novej prevádzke. Celkovo získala Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska od Lidlu 5 500 €. Podarilo sa to vďaka predaju štyroch bielych vín z produkcie školy v Lidli na začiatku septembra. Za každú fľašu venoval diskont škole 1 € na skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Ide už o tretiu takúto spoluprácu. Za financie z predošlých rokov si škola zakúpila vinárske vybavenie ako hydrolis či barikové sudy.Druhá časť z prostriedkov z aktuálneho ročníka bude slúžiť na vybudovanie študentskej oddychovej zóny vo vnútrobloku SOŠ v Modre. "Vznikne tak átrium, kde budú môcť vznikať nové nápady na ďalšie inovácie v našej škole," vysvetlila M. Kisová. Átrium bude miestom výučby i relaxu, jeho súčasťou bude oddychová zóna so zeleňou."Slovenské vína sa čoraz viac presadzujú aj v zahraničí. Sami to vidíme podľa toho, aký záujem o ne majú naši kolegovia z Lidlov v iných krajinách. Veľmi radi ich úspechu dopomôžeme či už sprostredkovaním exportu, alebo podporou vzdelávania budúcich vinárov," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 158 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých podobných iniciatív. Lidl má vo svojej ponuke obľúbené "domáce" tematické týždne "Vyrobené na Slovensku" a "Retro", oslovuje slovenských dodávateľov výzvou "Dajte o sebe vedieť" a organizuje pre nich tiež vzdelávacie podujatia. V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú privátnu značku – Slovenskô, pod ktorou zákazníkom ponúka typicky slovenské výrobky od domácich dodávateľov. Svoju ponuku môžu reťazcu poslať prostredníctvom elektronického formulára: https://bit.ly/3weF9yP V predošlom obchodnom roku zvýšil diskont počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021 bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách. To znamená, že presne takúto sumu dostali dodávatelia od Lidlu na svoje účty. Firmy zo Slovenska zároveň zaviezli 36% zo všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo predstavuje najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky, tretí boli nemeckí dodávatelia.Informačný servis