Bidena potešili prekvapivo dobré výsledky demokratov, súboje v troch zostávajúcich štátoch sú príliš tesné

Súboje sú tesné

Republikáni očakávali víťazstvo

Pripravený spolupracovať

Výsledky sú sklamaním

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vyjadril úľavu po tom, ako sa demokratom podarilo obmedziť zisky republikánov v takzvaných polčasových voľbách. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Republikáni síce smerujú k ovládnutiu Snemovne reprezentantov, no Biden upozornil, že sa nekonala „obrovská červená vlna“ a Senát ešte môže na svoju stranu získať jedna aj druhá strana, keďže súboje v troch zostávajúcich štátoch sú príliš tesné.Strana, ktorá je pri moci, čo sú momentálne demokrati, zvyčajne počas volieb v polovici prezidentovho funkčného obdobia stráca.Republikánski stratégovia preto očakávali jasné víťazstvo, aj v reakcii na najvyššiu infláciu za 40 rokov. Dáta z exit pollov však naznačujú, že voliči republikánov potrestali za snahy obmedziť prístup žien k interrupciám.„Myslím, že to bol dobrý deň, pre demokraciu,“ konštatoval Biden a povzbudený prekvapivo dobrými výsledkami volebnej noci uviedol, že sa v roku 2024 plánuje uchádzať o znovuzvolenie.„Naším zámerom je znovu kandidovať, to je náš zámer,“ povedal novinárom Biden, ktorý tento mesiac oslávi osemdesiatku.Ak republikáni získajú aspoň jednu z komôr Kongresu, dokážu blokovať prezidentovu agendu a Biely dom sa pripravuje aj na možné kongresové vyšetrovanie Bidenovej administratívy.Biden je podľa vlastných slov pripravený spolupracovať s republikánmi a budúci týždeň chce zorganizovať rokovania s oboma stranami.Republikáni sa blížia k zisku 218 kresiel v Snemovni, ktoré potrebujú na to, aby vzali kontrolu demokratom.Senát však získa tá strana, ktorá zvíťazí vo dvoch z troch zostávajúcich štátov - Arizone, Georgii a Nevade. Súboj v Arizone sa vyvíja pozitívne skôr pre demokratov, zatiaľ čo Nevada je neistá, uvádza CBS News.Už teraz je však isté, že o víťazovi v Georgii sa medzi demokratickým senátorom Raphaelom Warnockom a republikánskym vyzývateľom Herschelom Walkerom rozhodne až v decembrovom druhom kole.Niektorí analytici pritom výsledky, ktoré sú pre republikánov sklamaním, pripisujú bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Otáznik podľa BBC visí nad načasovaním Trumpovho očakávaného oznámenia opätovnej prezidentskej kandidatúry, keď ohlásil, že budúci týždeň spraví veľké oznámenie.Jeden z jeho poradcov Stephen Miller však konzervatívnej sieti Newsmax povedal, že mu odporúčal, aby toto oznámenie odložil až po výsledku druhého kola volieb v Georgii.