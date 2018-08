Dobrý trh v Bratislave prinesie 130 stánkov i posilnenie komunity

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. augusta (TASR) – Čerstvá zelenina a produkty, gastrozóny, slovenský dizajn, ale tiež koncerty a tvorivé workshopy či diskusie o meste, komunálnych voľbách a opustených budovách. Aj to prinesie septembrový Dobrý trh na Panenskej a Podjavorinskej ulici v bratislavskom Starom Meste.priblížila Lívia Gažová z organizačnému tímu.Dobrý trh však nie je len o podujatí pre desaťtisíce návštevníkov, ale aj o spoznávaní a upevňovaní miestnej komunity. Tú organizátori opäť predstavia aj prostredníctvom fotoportrétov susedov z Panenskej ulice a jej okolia. Domáci sa spolu s návštevníkmi budú môcť zapojiť do prieskumu o tom, čo pre nich komunita znamená.Pripravená je pre nich aj úloha o tom, ako silná je ich komunita. Miestni obyvatelia totiž dostanú vlajočkové reťaze, ktorými si môžu ulicu počas podujatia vyzdobiť. Následne bude stačiť dohodnúť sa so susedom oproti a vlajočky natiahnuť z okna do okna.vysvetlila Illah van Oijen, programová vedúca Dobrého trhu.Hovoriť sa bude napríklad o novom Manuáli verejných priestorov, o ktorý sa v rámci participatívneho procesu o potrebách a požiadavkách zaslúžili aj samotní obyvatelia štvrte. Ide o prvý dokument svojho druhu v Bratislave a k nahliadnutiu bude v stánku mestskej časti. Hovoriť sa bude tiež o meste a na priame otázky budú pripravení aj kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva. Témou diskusie budú aj opustené budovy, ktorá vyvstala z častých otázok miestnych obyvateľov o "žalostnom" stave barokových palácov či funkcionalistickej pamiatky, kaviarne Astória.Dobrý trh sa uskutoční v sobotu 15. septembra, a to od 10.00 do 17.00 h.