EÚ: Gréci po konci záchranného programu začínajú novú kapitolu dejín

Brusel 20. augusta (TASR) - Grécko si zaistilo pozíciu v srdci eurozóny a Európskej únie a po zavŕšení programu makroekonomických úprav začína novú kapitolu svojich dejín. Uviedla v pondelok Európska komisia (EK) v súvislosti s úspešným ukončením trojročného programu v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).Predseda EK Jean-Claude Juncker v správe pre médiá uviedol, že ukončenie záchranného finančného programu pre Grécko aj pre Európu predstavuje dôležitý moment. Ocenil, že kým európski partneri prejavovali solidaritu, Gréci prijímali každú výzvu," odkázal Juncker.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici pred novinármi skonštatoval, že ukončenie programu makroekonomických úprav je dobrou správou pre Grécko aj pre eurozónu.opísal situáciu. Spresnil, že toto oživenie sa musí rozvíjať a udržiavať, aby GréciKomisia upozornila, že v rámci komplexného a bezprecedentného reformného balíka boli prostredníctvom programu makroekonomických úprav poskytnuté Grécku úvery v súhrnnej výške 61,9 miliardy eur. Program makroekonomických úprav znamenal koordinovaný prístup k riešeniu dlhodobých a hlboko zakorenených štrukturálnych problémov, ktoré mali svoj podiel na ekonomickej kríze v Grécku.Grécko prijalo opatrenia na zabezpečenie svojej fiškálnej udržateľnosti, vďaka ktorým sa v roku 2017 saldo verejných financií preklopilo z výrazného deficitu do prebytku, ktorý sa má podľa prognóz udržať. Účinky týchto reformných opatrení a konsolidačných snáh sa budú v priebehu času kumulovať a mali by pozitívne vplývať na udržateľnosť verejných financií ešte dlho po ukončení záchranného programu.Podľa správy eurokomisie sa podarilo zlepšiť efektívnosť a účinnosť verejnej správy a vykonali sa významné štrukturálne kroky na zlepšenie gréckeho podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti. To umožní, aby sa Grécko stalo zaujímavým cieľom pre investície a aby už existujúce podniky mohli expandovať, inovovať a vytvárať pracovné miesta.Vykonali sa aj kroky na vytvorenie udržateľných a univerzálnych systémov dôchodkov, zdravotnej starostlivosti a sociálnych dávok vrátane systému garantovaného minimálneho príjmu.Vďaka týmto reformám sa podľa EK položili základy pre udržateľné oživenie ekonomiky a vznikli základné podmienky pre udržateľný rast, tvorbu pracovných miest a zdravé verejné financie v nasledujúcich rokoch.Hospodársky rast sa odrazil odo dna z úrovne -5,5 % v roku 2010 na hodnotu 1,4 % v roku 2017 a predpokladá sa, že v rokoch 2018 a 2019 sa udrží na približne 2 % úrovni. Fiškálne saldo sa preklenulo z výrazného deficitu na úrovni 15,1 % v roku 2009 až na 0,8-percentný prebytok v roku 2017. Nezamestnanosť je stále vysoká, ale z nedávno uverejnených údajov Gréckeho štatistického úradu vyplýva, že miera nezamestnanosti klesla v máji 2018 na hodnotu 19,5 %, čím prvýkrát od septembra 2011 dosiahla úroveň nižšiu ako 20 %.