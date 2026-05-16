 24hod.sk    Príroda-Zvieratá

16. mája 2026

Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demänovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti


Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac ako 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov i jaskynných bezstavovcov.



Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demänovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti. Od piatka až do začiatku septembra je otvorených všetkých 13 sprístupnených jaskýň, ktoré prevádzkuje Správa slovenských jaskýň (SSJ). Na tlačovej konferencii v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne o tom informovali zástupcovia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, Štátnej ochrany prírody SR, SSJ a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT).


Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110.000 kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Štátny tajomník MŽP SR Filip Kuffa priblížil, že jaskyňa sa otvára až teraz, pretože počas zimného obdobia v nej dochádza k zaľadneniu. „Následne po prirastení ľadu sa tam urobia trasy, ktoré slúžia pre turistov. V podstate dnešný deň je taký míľnik, keď sa na letnú sezónu práve aj táto ľadová jaskyňa otvára,“ uviedol Kuffa.

Koordinátor environmentálnej výchovy SSJ Miroslav Kudla poznamenal, že zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demänovská ľadová jaskyňa svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. „Napriek tomu stále máme klimatický režim ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy. Tak môžeme dúfať,“ doplnil Kudla.

KRT podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do Košického kraja priťahujú návštevníkov zblízka i zďaleka. „Tento rok sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta: Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú, Dedinky a Telgárt,“ spresnila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac ako 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov i jaskynných bezstavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontaktne s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov.

Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871, elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej sieni organizovali korčuliarske Ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


