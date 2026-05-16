|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svetozár
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. mája 2026
Labyrint Festival 2026 na Nitrianskom hrade v Nitre: Vojtěch Dyk, Michal David, Desmod, Čechomor
Labyrint Festival 2026 sa uskutoční v termíne 2. - 5. septembra 2026 na jedinečnom mieste - Nitriansky hrad v Nitre. Festival prinesie sériu hudobných koncertov v historickom prostredí jedného z najznámejších slovenských hradov a ponúkne návštevníkom výnimočnú atmosféru spojenú s kvalitnou hudbou.
Zdieľať
Na Nitriansky hrad sa po roku opäť vracia hudba, emócie a neopakovateľná festivalová atmosféra. ????✨ Labyrint Festival 2026 prinesie od 2. do 5. septembra sériu koncertov pod holým nebom v jednom z najkrajších historických prostredí na Slovensku. Návštevníkov čakajú výnimočné večery plné známych mien, silných hudobných zážitkov a jedinečnej kulisy starobylého hradu nad Nitrou.
Festival odštartuje český spevák Vojtěch Dyk so svojím komorným projektom „Intimity s klavírem“, chýbať nebude ani hitmaker Michal David, energická slovenská kapela Desmod či legendárny Čechomor. Labyrint Festival tak opäť spojí rôzne hudobné žánre a generácie fanúšikov na jednom mieste. ????????
Program Labyrint Festivalu v Nitre otvorí v stredu 2. septembra 2026 o 19:30 koncert Vojtěch Dyk - Intimity s klavírem na Nitrianskom hrade.
2.11.2026 - Vojtěch Dyk Nitra 2026 - informácie a vstupenky online
Michal David na Labyrint festivale v Nitre 2026.
04.09.2026 - Michal David Nitra 2026 - Informácie a vstupenky online
Festivalový program vyvrcholí v sobotu 5. septembra 2026 o 19:30, keď na pódiu vystúpi populárna slovenská kapela Desmod.
05.09.2026 -Desmod Nitra 2026 - informácie a vstupenky online
Čechomor v Nitre v rámci festivalu Labyrint 2026:
06.09.2026 - Čechomor Nitra 2026 - Informácie a vstupenky online
Prečítajte si tiež
Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demänovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti
KONCERT LENNY KRAVITZ 2026 – BRATISLAVA BUDE SÚČASŤOU ROCKOVEJ EXPLÓZIE!