Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

16. mája 2026

Labyrint Festival 2026 na Nitrianskom hrade v Nitre: Vojtěch Dyk, Michal David, Desmod, Čechomor


Tagy: Labyrint Festival

Labyrint Festival 2026 sa uskutoční v termíne 2. - 5. septembra 2026 na jedinečnom mieste - Nitriansky hrad v Nitre. Festival prinesie sériu hudobných koncertov v historickom prostredí jedného z najznámejších slovenských hradov a ponúkne návštevníkom výnimočnú atmosféru spojenú s kvalitnou hudbou.



Zdieľať
Labyrint Festival 2026 na Nitrianskom hrade v Nitre: Vojtěch Dyk, Michal David, Desmod, Čechomor

Na Nitriansky hrad sa po roku opäť vracia hudba, emócie a neopakovateľná festivalová atmosféra. ????✨ Labyrint Festival 2026 prinesie od 2. do 5. septembra sériu koncertov pod holým nebom v jednom z najkrajších historických prostredí na Slovensku. Návštevníkov čakajú výnimočné večery plné známych mien, silných hudobných zážitkov a jedinečnej kulisy starobylého hradu nad Nitrou.

Festival odštartuje český spevák Vojtěch Dyk so svojím komorným projektom „Intimity s klavírem“, chýbať nebude ani hitmaker Michal David, energická slovenská kapela Desmod či legendárny Čechomor. Labyrint Festival tak opäť spojí rôzne hudobné žánre a generácie fanúšikov na jednom mieste. ????????

Program Labyrint Festivalu v Nitre otvorí v stredu 2. septembra 2026 o 19:30 koncert Vojtěch Dyk - Intimity s klavírem na Nitrianskom hrade.


2.11.2026 - Vojtěch Dyk Nitra 2026 - informácie a vstupenky online

 

Michal David na Labyrint festivale v Nitre 2026.

04.09.2026 - Michal David Nitra 2026 - Informácie a vstupenky online


Festivalový program vyvrcholí v sobotu 5. septembra 2026 o 19:30, keď na pódiu vystúpi populárna slovenská kapela Desmod.


05.09.2026 -Desmod Nitra 2026 - informácie a vstupenky online

 

Čechomor v Nitre v rámci festivalu Labyrint 2026:

06.09.2026 - Čechomor Nitra 2026 - Informácie a vstupenky online


Tagy: Labyrint Festival
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demänovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti
<< predchádzajúci článok
KONCERT LENNY KRAVITZ 2026 – BRATISLAVA BUDE SÚČASŤOU ROCKOVEJ EXPLÓZIE!

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 