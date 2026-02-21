Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eleonóra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny sa predlžuje o ďalší rok, do marca 2027


Tagy: dočasné útočisko odídenci z Ukrajiny Rusko-ukrajinský konflikt

Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku sa automaticky predlžuje do 4. marca 2027 v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady Európskej únie. Ako ďalej informovalo



Zdieľať
bp_2152 676x451 21.2.2026 (SITA.sk) - Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku sa automaticky predlžuje do 4. marca 2027 v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady Európskej únie. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, umožňuje to schválené uznesenie vlády ešte z februára 2025. Odídenci si platnosť svojho dočasného útočiska môžu overiť cez portál MV SR.


„Po registrácii dočasného útočiska a podaní žiadosti dostane osoba papierové potvrdenie „Dočasné útočisko“ (formát A4). Toto potvrdenie slúži ako dočasný doklad o pobyte a platí najviac 90 dní, kým je vydaný doklad o pobyte,“ uviedol rezort vnútra.

Ak si osoba nepožiada o doklad o pobyte hneď pri registrácii, napríklad preto, že ešte nemá adresu na jeho doručenie, môže tak podľa ministerstva vnútra urobiť aj neskôr. V takom prípade si však musí znovu rezervovať termín cez rezervačný systém ministerstva.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny sa predlžuje o ďalší rok, do marca 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dočasné útočisko odídenci z Ukrajiny Rusko-ukrajinský konflikt
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Mesto Vranov nad Topľou vlani investovalo do škôl, dopravy aj sociálnych služieb

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 