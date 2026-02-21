|
Sobota 21.2.2026
|
21. februára 2026
Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny sa predlžuje o ďalší rok, do marca 2027
Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku sa automaticky predlžuje do 4. marca 2027 v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady Európskej únie. Ako ďalej informovalo
21.2.2026 (SITA.sk) - Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku sa automaticky predlžuje do 4. marca 2027 v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady Európskej únie. Ako ďalej informovalo Ministerstvo vnútra SR, umožňuje to schválené uznesenie vlády ešte z februára 2025. Odídenci si platnosť svojho dočasného útočiska môžu overiť cez portál MV SR.
„Po registrácii dočasného útočiska a podaní žiadosti dostane osoba papierové potvrdenie „Dočasné útočisko“ (formát A4). Toto potvrdenie slúži ako dočasný doklad o pobyte a platí najviac 90 dní, kým je vydaný doklad o pobyte,“ uviedol rezort vnútra.
Ak si osoba nepožiada o doklad o pobyte hneď pri registrácii, napríklad preto, že ešte nemá adresu na jeho doručenie, môže tak podľa ministerstva vnútra urobiť aj neskôr. V takom prípade si však musí znovu rezervovať termín cez rezervačný systém ministerstva.
Zdroj: SITA.sk - Dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny sa predlžuje o ďalší rok, do marca 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
