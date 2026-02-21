|
Sobota 21.2.2026
Meniny má Eleonóra
|
21. februára 2026
Mesto Vranov nad Topľou vlani investovalo do škôl, dopravy aj sociálnych služieb
Mesto Vranov nad Topľou realizovalo v roku 2025 viaceré investičné projekty zamerané na obnovu verejných budov, dopravnej infraštruktúry, sociálnych služieb aj životného prostredia. Ako informovala hovorkyňa mesta ...
21.2.2026 (SITA.sk) - Mesto Vranov nad Topľou realizovalo v roku 2025 viaceré investičné projekty zamerané na obnovu verejných budov, dopravnej infraštruktúry, sociálnych služieb aj životného prostredia. Ako informovala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková, samospráva pri viacerých zámeroch využila externé zdroje financovania a časť prác zabezpečila vlastnými kapacitami.
Jednou z najvýznamnejších investícií bola modernizácia budovy Centra voľného času. Projekt zahŕňal zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu okien a dverí, inštaláciu nových systémov chladenia a vetrania, modernizáciu osvetlenia aj osadenie fotovoltickej elektrárne. Súčasťou boli aj debarierizačné opatrenia. Energetická náročnosť budovy sa podľa mesta znížila o viac ako 30 percent. Celkové oprávnené výdavky dosiahli 911-tisíc eur, pričom projekt bol financovaný z externých zdrojov bez potreby spolufinancovania z mestského rozpočtu.
Mesto zároveň realizovalo projekt Centrum zdieľaných služieb v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. V budove mestského úradu vzniklo šesť nových kancelárií s moderným technickým vybavením a obstarané bolo aj nízkoemisné služobné vozidlo. Súčasťou investície bola výstavba parkoviska s kapacitou 15 miest. Mesto získalo na projekt dotáciu 426 420 eur.
Významné investície počas roka tvorili opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch. Samospráva realizovala 11 projektov v rôznych častiach mesta. Najrozsiahlejšou investíciou bola oprava 620-metrového úseku na Zimnej ulici vrátane úpravy 35 šácht. Úpravami prešli aj parkoviská a pešie komunikácie na viacerých sídliskách. Celkové náklady na balík opráv dosiahli takmer 478-tisíc eur s DPH, pričom zhotoviteľ poskytol päťročnú záruku.
V oblasti dopravy pokračuje výstavba cyklotrasy Vranov – Domaša, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Trasa vedie od autobusovej stanice cez Námestie slobody po hranicu katastra obce Majerovce. Jej celková dĺžka je takmer tri kilometre obojsmerných a viac ako jeden kilometer jednosmerných úsekov. Hodnota projektu je približne tri milióny eur.
V sociálnej oblasti mesto otvorilo nové zariadenie s opatrovateľskou službou so šiestimi bytovými jednotkami pre 12 klientov. Zariadenie poskytuje 24-hodinovú starostlivosť pre občanov od druhého stupňa odkázanosti. Celkové náklady dosiahli takmer 590-tisíc eur, pričom projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a mesto sa podieľalo spolufinancovaním vo výške necelých 30-tisíc eur.
Investície smerovali aj do materských škôl na Sídlisku 1. mája, Okulke, Juhu a na Kukučínovej ulici. Rekonštruovali sa sociálne zariadenia, výdajné miestnosti, triedy, kanalizácia či podlahy v kuchyniach. Časť prác zabezpečilo mestské oddelenie údržby vlastnými kapacitami. Environmentálne opatrenia zahŕňali výsadbu 30 stromov na sídlisku na Kalinčiakovej ulici. Išlo o hraby, lipy malolisté, javory a brezy. Pri výsadbe využili kompost z mestskej kompostárne a spolupracovali so Spojenou školou v Čaklove.
Symbolickým momentom roka bolo osadenie novej zvonice na Dlhej ulici, ktorá ukrýva historický zvon z roku 1632 s latinským nápisom a menom prešovského zvonolejára Juraja Wierda. Novú konštrukciu vybavili automatickým systémom zvonenia. Výrobu a montáž zabezpečilo mestské oddelenie údržby, čím samospráva podľa vlastných údajov ušetrila približne 30-tisíc eur oproti externej dodávke.
„Rok 2025 bol dôkazom, že aj v období konsolidácie vieme hospodáriť zodpovedne a zároveň rozvíjať naše mesto. Vďaka externým zdrojom a práci nášho vlastného oddelenia údržby sme dokázali šetriť finančné prostriedky a pritom neznížiť kvalitu služieb pre obyvateľov,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan.
Nová zvonica na Dlhej ulici
„Rok 2025 bol dôkazom, že aj v období konsolidácie vieme hospodáriť zodpovedne a zároveň rozvíjať naše mesto. Vďaka externým zdrojom a práci nášho vlastného oddelenia údržby sme dokázali šetriť finančné prostriedky a pritom neznížiť kvalitu služieb pre obyvateľov,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan.
