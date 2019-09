Dočasný generálny riaditeľ MAAE navštívi v sobotu Irán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 6. septembra (TASR) - Dočasný generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Cornel Feruta odcestuje v sobotu na návštevu Iránu. K návšteve by malo dôjsť po tom, ako Teherán ohlásil novú fázu upúšťania od záväzkov, ktoré islamskej republike vyplývajú zo Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) - tzv. jadrovej dohody. S odvolaním sa na vyhlásenie Ferutovho hovorcu Frederika Dahla o tom v piatok informovala agentúra DPA.Feruta by sa podľa slov svojho hovorcu mal s vysokopostavenými predstaviteľmi Iránu stretnúť v nedeľu. Dahl taktiež potvrdil, že cesta dočasného generálneho riaditeľa MAAE do Iránu čiastočne súvisí s úlohou monitorovať dodržiavanie JCPOA, na základe ktorej má MAAE právo vykonávať inšpekcie.Ako pripomína DPA, pôjde o prvú návštevu šéfa MAAE v Iráne za posledné dva roky.Irán v máji tohto roka oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z dohody, pokiaľ ostatné signatárske krajiny neurobia na zmiernenie amerických sankcií viac - najmä v súvislosti s predajom ropy. Teherán takisto pohrozil zavedením ďalších opatrení.MAAE začiatkom júla potvrdila, že Irán začal obohacovať urán na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu U-235, hoci dohoda stanovuje limit 3,67 percenta. Potvrdila tiež prekročenie 300-kilogramového limitu pre zásoby nízkoobohateného uránu. Na konci augusta MAAE oznámila, že iránske zásoby obohateného uránu výrazne prevyšujú limit, ktorý Teheránu stanovila jadrová dohoda so svetovými veľmocami z roku 2015.