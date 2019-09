Powell: V prípade potreby Fed zasiahne s cieľom udržať rast ekonomiky

Na archívnej snímke Jerome Powell. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 6. septembra (TASR) - Americká centrálna banka je pripravená zasiahnuť s cieľom udržať súčasný rast ekonomiky. Povedal to prezident Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell.Ako uviedol počas diskusií na univerzite v Zürichu, aj keď banka neočakáva recesiu, napätie v obchode patrí medzi riziká, ktoré vedenie Fedu pozorne sleduje.Powell uviedol, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude ekonomika USA, ale aj svetová ekonomika pokračovať v miernom raste.dodal. Jeho slová niektorí ekonómovia chápu ako potvrdenie očakávaní, že americká centrálna banka na najbližšom zasadnutí v septembri opäť zníži úrokové sadzby.Americký prezident Donald Trump, ktorý už niekoľkokrát zaútočil na Powella za menovú politiku, aj v piatok skritizoval šéfa Fedu za to, že banka nepodporuje americkú ekonomiku dostatočne. Powell to odmietol a uviedol, že predstavitelia banky stanovujú menovú politiku podľa vývoja situácie.dodal Powell.