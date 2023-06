Dôchodca sa postrelil pri čistení podomácky vyrobenej zbrane, doma mal aj poriadnu „zbierku“ nelegálnej munície (foto)

12.6.2023 (SITA.sk) - Polícia v Žiari nad Hronom rieši prípad nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, pri ktorom sa 70-ročný "zberateľ" zbraní pri čistení podomácky vyrobenej krátkej guľovej zbrane postrelil do nohy.Prípad, o ktorom informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, sa stal v sobotu 10. júna v jednej z obcí v okrese Žiar nad Hronom.Na miesto nešťastia teda smerovala záchranka a policajná hliadka. Dôchodca sa po ošetrení záchranármi priznal, že to nie je jediná zbraň, ktorú má doma. A to napriek tomu, že nie je držiteľom zbrojného preukazu. Pri následnej obhliadke policajti našli viac ako 3000 kusov nábojov rôznych kalibrov, 17 kusov ručných granátov, niekoľko rôznych zbraní a ich častí a niekoľko elektrických rozbušiek, všetko z čias druhej svetovej vojny."Zbrane boli zaslané na expertízne skúmanie a vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom začal trestné stíhanie za prečin nedovolené ozbrojovanie," uviedla záverom polícia.