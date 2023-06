Hlas považuje programové vyhlásenie vlády za realistické, nerieši však finančnú situáciu samospráv

Stabilizovanie verejných financií

Reálny odpočet stavu

12.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) považuje Ľudovíta Ódora za realistické, štandardné a zodpovedajúce politickému mandátu, ktorý kabinet dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej. Podľa predsedu Hlasu Petra Pellegriniho ale programové vyhlásenie neprináša konkrétne riešenia pre finančnú situáciu samospráv, v zdravotníctve riešenie hrozby prepadu prostriedkov z Plánu obnovy, a to najmä v súvislosti s výstavbou nemocníc, či opatrenia na zníženie cien potravín.Opatrenia v týchto oblastiach označil politický subjekt za veľmi všeobecné, na druhej strane ale ocenil, že medzi prioritami úradníckej vlády je stabilizovanie verejných financií a záchrana prostriedkov z eurofondov. Hlas-SD to uviedol v tlačovej správe.„Oceňujeme snahu pomôcť chudobným ľuďom v boji so zdražovaním potravín a energií. Budeme však pozorne sledovať, na základe akých kritérií chce vláda určiť, kto pomoc potrebuje a kto už nie. O adresnosti sa totiž ľahko hovorí, ale ťažšie je už ju realizovať v praxi. V programe nám chýbajú účinné systémové opatrenia v boji so zdražovaním. Dúfame, že podpora sociálnych služieb z Plánu obnovy sa konečne zaradí medzi priority, lebo dlhodobá sociálna a zdravotná starostlivosť potrebuje nevyhnutne reformu," vyjadril sa Pellegrini.Doplnil, že v Hlase vítajú aj úsilie o zvyšovanie príspevkov pre zdravotne postihnutých občanov, a tiež pomoc deťom vrátane právnej ochrany. Líder Hlasu ale podotkol, že ich bude zaujímať výška vyčlenených financií.Pellegrini tiež poznamenal, že od jednotlivých ministrov očakávali, že ešte pre voľbami verejnosti poskytnú reálny odpočet stavu, v akom ostal štát po vládach Igora Matoviča (OĽaNO a priatelia) Eduarda Hegera (Demokrati) . Potvrdil tiež, že vláde v Národnej rade SR nevyjadria podporu tak, ako to od začiatku deklarovali.