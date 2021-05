Dôchodca Stanislav chcel zastreliť manželku, o zbraň sa naťahovali v kúpeľni

Hádku vyvolali majetkové pomery

Žena utrpela viacnásobné poranenia

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Dôchodca v Bratislave sa pokúsil zabiť svoju manželku, teraz čelí obvineniu z pokusu o vraždu. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková , pokúsil sa o to 23. mája v rodinnom dome na Bradlianskej ulici v prvom bratislavskom okrese. „Počas nasledujúcich dní boli vykonávané všetky potrebné procesné úkony a expertíza stôp z miesta činu," vysvetlila oneskorené informovanie verejnosti.Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave vzniesol obvinenie proti 79-ročnému Stanislavovi N. z Bratislavy pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Obvinenému hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov.Obvinený Stanislav 22. mája v čase okolo 23:00 v rodinnom dome na Bradlianskej ulici po slovnej hádke viackrát fyzicky napadol svoju 60-ročnú manželku. Slovná hádka sa mala týkať majetkových pomerov manželského páru.„Následne po vzájomnom strkaní obvinený odišiel do vedľajšej izby, odkiaľ priniesol strelnú zbraň, ktorú mal v legálnej držbe," uviedla hovorkyňa a dodala, že so zbraňou v ruke sa vyhrážal, že zabije seba aj manželku. Žena sa ukryla v priestoroch svojej izby, keď zaznel výstrel zo zbrane. Náboj nikoho nezasiahol, na ženu však spadla časť omietky.Poškodená opakovane prosila obvineného, aby prestal, ten však na jej prosby nereagoval. Neskôr sa v kúpeľni rodinného domu vzájomne naťahovali o zbraň, pričom muž údajne priložil hlaveň zbrane k telu ženy. Obvinený nakoniec udrel manželku po hlave nezisteným predmetom.Žene sa podarilo zbrane zmocniť a schovať ju. Poškodená zaspala, zobudil ju až príchod polície, ktorú privolal obvinený, pričom tvrdil, že manželka ho bije. Žena utrpela viacnásobné poranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.