Fico žiada prepustenie obvinených v medializovaných kauzách, manipulovanie dokazuje správa z SIS (video)

Obvinených treba pustiť

Dehonestácia prokurátorského stavu

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na podozrenia z manipulovania vyšetrovania musia byť obvinení v medializovaných kauzách prepustení z väzby.Na tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico s tým, že manipulovanie činnosti orgánov činných v trestnom konaní dokazuje správa z dielne Slovenskej informačnej služby (SIS) , ktorá bola prednesená v parlamente.Správa podľa Fica hovorí o „moduse operandi" manipulovania úkonov trestného konania, ktoré ohrozuje bezpečnostné záujmy štátu a tiež piliere právneho štátu.„Týka sa to týchto káuz: Božie mlyny, Očistec, Judáš a Mýtnik," povedal Fico s tým, že obvinených v týchto kauzách musia okamžite prepustiť na slobodu. Prípady podľa Fica môžu byť naďalej vyšetrované, ale obvinených musia stíhať na slobode, aby sa mohli účinne brániť.„Nech sú stíhaní na slobode, ale nemôžu tí ľudia byť vo väzbe, keď je tam vážne podozrenie, že sú úplne nevinní, že to voči nim bolo celé vykonštruované," zdôraznil Fico. Zároveň uviedol, že na možné manipulovanie vyšetrovania upozornil v trestnom oznámení aj bývalý šéf SIS Vladimír P. a následne skončil takisto vo väzbe. „Upozornil na všetko a 11.3. mu vykopli dvere," skonštatoval Fico.Fico zároveň obvinil vedenie Úradu špeciálnej prokuratúry z „dehonestácie prokurátorského stavu". Úrad je podľa predsedu Smeru potrebné „prekopať úplne do samého spodku", čo je úlohou generálneho prokurátora Maroša Žilinku „Pokiaľ generálny prokurátor bude mať v tomto možno iný názor, budeme musieť prísť s vecami, ktoré sa týkajú predovšetkým Národnej rady SR," dodal s tým, že podľa neho by bolo najlepšie, keby sa úrad vrátil pod Generálnu prokuratúru SR