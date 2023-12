Dôchodcom sa nepáčia mediálne relácie na tému zvyšovania dôchodkov, obrátili sa aj na Žilinku

Verbálne útoky na seniorov

Podnety na ďalšie mediálne vyjadrenia

12.12.2023 (SITA.sk) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podala na Radu pre mediálne služby dva podnety pre relácie odvysielané v RTVS TA3 . Ako informoval predseda organizácie Michal Kotian , JDS so znepokojením sleduje súčasnú situáciu, keď v médiách čoraz častejšie odznievajú podľa nich manipulačné a tendenčné informácie, ktoré majú vytvárať dojem, že seniori žijú na úkor aktívnej populácie a že dôchodky, ktoré vypláca štát, sú jedným z dôvodov, prečo mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska.Zároveň sa predseda JDS obrátil na Generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, pretože tieto mediálne aktivity podľa JDS vedú k narastajúcim verbálnym útokom na seniorov, ktorí majú vo všeobecnosti v zmysle trestného zákona inštitút tzv. chránených osôb.„So znepokojením sledujeme, ako väčšina médií na Slovensku vytvára klamlivý obraz o senioroch, ako žijú z práce aktívnej populácie, ako mladí odchádzajú zo Slovenska práve pre vyplácané dôchodky. Je to obraz, v ktorom sa začína čoraz viac prejavovať agresivita v spoločnosti voči seniorom. Jedným z dôvodov sú nielen vyjadrenia niektorých politikov voči seniorom, ale aj médií, ktoré podľa nás zavádzajúcim spôsobom informujú o sociálnych a ekonomických opatreniach, ktoré sa prijímajú," vyhlásil Kotian.V spoločnosti sa podľa JDS začína prejavovať agresivita, ktorá je zatiaľ iba verbálna, ale organizácia sa obáva, že sa bude stupňovať. „Seniori majú zo zákona inštitút tzv. chránených osôb a či sa to politikom alebo médiám páči alebo nie, sú jednou z najzraniteľnejších skupín. Musíme sa začať brániť, pretože sa obávame, že táto agresia prerastie z verbálnej stránky na fyzickú. Veď poznáme nespočetne veľa prípadov okrádania či vrážd ľudí v staršom veku, ktorí sa nevedia dostatočne a účinne brániť," uviedol Kotian.Zároveň sa pýta politikov a médií, kto z nich si zoberie na zodpovednosť tieto činy, keď ich páchateľ vykoná v „dobrej viere“, že seniori majú predsa dosť financií a sú štátom protežovanou skupinou.„Čo ak sa to stane niekomu z vašich rodičov a starých rodičov? Nebudete sa cítiť za každý takýto čin spoluzodpovední? Aj preto sme sa obrátili v prvom rade na generálneho prokurátora Maroša Žilinku,ktorý pri absencii Ochrancu práv seniorov vykonáva túto funkciu pre všetkých seniorov na Slovensku," skonštatoval Kotian.JDS zároveň začína od svojich členov zberať podnety na ďalšie mediálne vyjadrenia, ktoré budú postupne dopĺňať k zaslaným podnetom. „Náš zámer je v čo najväčšej miere zabrániť a predchádzať verbálnym aj fyzickým útokom na seniorov z dôvodu nesprávnej a účelovej manipulácie niektorých politikov a médií na chránených osobách - senioroch," dodal Kotian.