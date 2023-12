Nórsky tanker v Červenom mori zasiahla strela vypálená z Jemenu, na lodi vypukol požiar (foto)

Posádka je v poriadku

Medzinárodný dosah vojnového konfliktu

12.12.2023 (SITA.sk) - Jemenskí povstalci húsíovia vystrelili raketu na tanker v Červenom mori plaviaci sa pod nórskou vlajkou. Informovali o tom úrady aj povstalci. Súkromné spravodajské spoločnosti Ambrey a Dryad Global potvrdili, že sa incident odohral pri kľúčovom zálive Báb el-Mandeb.Americké vojenské Centrálne velenie vydalo v utorok vyhlásenie v ktorom uviedlo, že z húsíami kontrolovanej časti Jemenu bola vystrelená protilodná strela, ktorá zasiahla tanker Strinda a americká loď mu poskytuje pomoc.Výkonný riaditeľ spoločnosti J. Ludwig Mowinckels Rederi, ktorá prevádzkuje plavidlo, Geir Belsnes potvrdil, že sa útok odohral. „Všetci členovia posádky sú nezranení a v poriadku. Loď pokračuje do bezpečného prístavu,“ vysvetlil.Vojenský hovorca húsíov vo videu povedal, že na loď vystrelili preto, lebo odmietla ich výstrahy.Strinda prichádzala z Malajzie a smerovala k Suezskému prieplavu a potom do Talianska s nákladom palmového oleja, povedal Belsnes. Podľa húsíjského hovorcu loď mierila do Izraela, ale dôkazy k tomu neposkytol.Húsíovia vykonali sériu útokov na plavidlá v Červenom mori a tiež vypustili drony a rakety namierené proti Izraelu. Útok na Strindu zjavne rozširuje kampaň Iránom podporovaných povstalcov blízko zálivu Báb el-Mandeb aj voči lodiam, ktoré nemajú jasné väzby na Izrael.To potenciálne ohrozuje dodávky nákladu a energií prichádzajúce cez Suezský prieplav a ďalej rozširuje medzinárodný dosah vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá teraz zúri v Pásme Gazy.