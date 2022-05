Dôchodcovia by už za záchranu horskou službou nemali platiť, ministerstvo pripravuje novelu

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR plánuje rozšíriť okruh osôb, ktoré nebudú uhrádzať náklady spojené so záchrannou alebo pátracou akciou horských záchranárov o osoby poberajúce starobný a invalidný dôchodok.Ako vyplýva z predbežnej informácie zverejnenej ministerstvom k pripravovanej novele zákona o Horskej záchrannej službe (HZS) , momentálne náklady na záchranu neuhrádzajú osoby, ktoré nie sú plnoleté, nemajú spôsobilosť na právne úkony alebo ak ide o náklady za osobu, ktorá zomrela pred záchrannou akciou alebo počas nej.Rezort chce v rámci novely tiež upraviť zoznam horských oblastí, v ktorých zasahuje Horská záchranná služba. „V súčasnosti platí, že HZS zasahuje aj v horských oblastiach, v ktorých je vykazovaná nízka úrazovosť a je potrebné posilniť personálne kapacity do horských oblastí, kde sa v dôsledku enormného rozvoja veľkých horských oblastí a nárastu turistov zvýšila úrazovosť," konštatuje ministerstvo. Dodáva, že novela by tiež mala viesť k posilneniu oprávnení príslušníkov HZS za účelom skvalitnenia ich činností, zrýchlenia záchranných akcií ako aj k zamedzeniu zneužívania znaku a samotného označenia HZS.Do medzirezortného pripomienkového konania by novela mala byť predložená v júli.