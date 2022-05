KDH kritizuje poukážky na podporu kreatívneho priemyslu, žiadosti o dotácie sú bojom s časom

Diskriminačné podmienky postavené na rýchlosti klikania

Podnikatelia sú nútení súhlasiť s podmienkami

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Poukážky na podporu kreatívneho priemyslu sa v réžii ministerstiev dopravy hospodárstva rozdávajú absurdným spôsobom. Tvrdí to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . Podnikatelia o ne môžu žiadať cez webovú stránku vytvor.me.V praxi sa však podľa hnutia o verejné prostriedky môžu uchádzať iba tí, ktorí vyhrajú boj o sekundy a v čase otvorenia výzvy odošlú komplikovaný formulár približne do dvoch minút. Celkovo sa v rámci projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ prerozdeľuje takmer 13 mil. eur.„Naši podnikatelia majú za sebou dva ťažké roky, mnohí stále stoja pred otázkou, či svoju činnosť budú ďalej dotovať, alebo ju ukončia. Konanie štátu, ktorý im pre grantový program na ich podporu nastaví diskriminačné podmienky, postavené na rýchlosti vyklikania dotačnej schémy, je neakceptovateľné,“ myslí si podpredseda KDH Igor Janckulík . Problémom sú podľa neho vystavení osobitne starší podnikatelia, ktorí nie sú veľmi zbehlí v technológiách, ako aj ľudia so slabším pripojením. Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že zvlášť v takomto veľkom grantovom programe musí byť od začiatku kľúčovou kvalita, rýchlosť ako kritérium triedenia tu nie je náležitá.Janckulík preto žiada od kompetentných okamžité vysvetlenie a prešetrenie, prečo sa milióny eur z dotačného programu prideľujú takýmto pochybným spôsobom. Pýta sa aj prečo nie sú vopred zverejnené obsiahle dokumenty, ktoré nie je možné prečítať za pár sekúnd, avšak podnikatelia sú nezmyselnou mechanikou nútení súhlasiť s ich znením, ak chcú o dotáciu reálne zabojovať.Ministrov Andreja Doležala (Sme rodina) a Richarda Sulíka (SaS) taktiež žiada bezodkladne prijať také kroky, ktoré do budúcna zabezpečia transparentné procesy odosielania žiadostí.Agentúra SITA osloví rezort hospodárstva so žiadosťou o reakciu.