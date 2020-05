Dôchodcovia nemusia chodiť na poštu, penzia im môže chodiť aj na účet rodinného príslušníka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2020 - Počas koronakrízy môže dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu zasielala dôchodok na účet inej osoby. Sociálna poisťovňa tak vychádza v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej situácii nenavštevujú poštu a chcú, aby im Sociálna poisťovňa dôchodok zasielala napr. na účet rodinného príslušníka."Ak sa dôchodca takto rozhodne, mal by počítať s tým, že vzhľadom na technologické postupy zabezpečenia výplaty dôchodkov na bankový účet môže byť prerušená plynulá mesačná výplata dôchodku," uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Pre zjednodušenie procesu a urýchlenie vybavenia žiadosti Sociálna poisťovňa na tento účel pripravila tlačivo, ktoré je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie."Treba dbať na správne vyplnenie identifikačných údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchodca môže žiadosť do Sociálnej poisťovne zaslať poštou, elektronicky cez elektronickú schránku či e-mail, alebo ju odovzdať do osobitnej schránky v pobočke Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky)," tvrdí hovorca poisťovne. Poisťovňa si následne telefonicky overí súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje."Sociálna poisťovňa môže dôchodok na účet inej osoby v banke poukazovať len počas krízovej situácie. Po ukončení krízovej situácie, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, bude dôchodok vyplatený doterajším spôsobom, teda v hotovosti na pošte," dodal Višváder.