Bratislavský Volkswagen sa pomaly rozbieha, v jednozmennej prevádzke vyrába všetky modely

Pre nízky dopyt sa preruší výroba v Nemecku

Automobilka je pilierom slovenského exportu

14.5.2020 - Výrobná kapacita v spoločnosti Volkswagen Slovakia od opätovného spustenia produkcie postupne stúpa. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa fabriky Lucia Makayová, automobilka aktuálne vyrába všetky modely produktového portfólia v jednozmennej prevádzke.Termín nábehu na dvoj- či trojzmennú prevádzku nespresnila."O zmennosti v nasledujúcich týždňoch budú v prvom kroku informovaní zamestnanci," dodala. Podľa medializovaných informácií pritom pre nízky dopyt plánuje automobilka opätovne prerušiť výrobu v Nemecku.Volkswagen Slovakia v reakcii na klesajúci dopyt na trhoch s vozidlami a obmedzenia v dodávateľskom reťazci prerušil výrobu 17. marca tohto roku, pôvodne na dva týždne.Potom automobilka odstávku predĺžila do 5. apríla vrátane, neskôr informovala, že predlžuje prerušenie výroby vo všetkých troch tuzemských závodoch o ďalšie štyri pracovné dni (do Veľkej noci) a napokon sa rozhodla, že dočasné zastavenie výroby bude pokračovať aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020). Postupný nábeh potvrdila od 20. apríla.Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov.Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.