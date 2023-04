Dôchodcovia žijúci mimo krajín EÚ musia zaslať potvrdenie o žití, je to podmienka na vyplatenie dôchodku

Preukázanie žitia

Dôchodcovia z krajín mimo EÚ





Tlačivá k potvrdeniu o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. V rôznych jazykoch sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.





5.4.2023 (SITA.sk) - Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom Európskej únie , nežijú ani vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve, majú do 15. apríla tohto roka povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o žití.Preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie. Tam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze po predchádzajúcom doručení potvrdenia o žití. V tlačovej správe na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami Európskej únie, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári. Tlačivo k potvrdeniu o žití, ktoré majú do 15. apríla Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z krajín mimo EÚ, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte.